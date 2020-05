Đánh giá nguồn thu NSNN bị giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Sau 4 tháng dịch COVID-19 xuất hiện và sau 1 tháng thực hiện giãn cách xã hội, Chính phủ triển khai quyết liệt nhiều giải pháp hỗ trợ các thành phần kinh tế quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngành Thuế Lâm Đồng đã thực hiện đánh giá nguồn thu và xác định các loại thuế giảm thu do ảnh hưởng của dịch bệnh để tỉnh có phương án cân đối, điều hành thu, chi ngân sách năm 2020.

Dự kiến kết quả thu NSNN năm 2020 giảm khoảng 5%

Tính đến ngày 31/3/2020, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 7.129 doanh nghiệp đang hoạt động, giảm 51 đơn vị so với cùng kỳ năm trước. So với quý I năm 2019, số doanh nghiệp mới tăng 5%, số doanh nghiệp ngưng - tạm ngưng kinh doanh là 286 đơn vị, tăng 55%. Trong đó, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hành khách, dịch vụ lưu trú, sân golf, du lịch, nhà hàng, karaoke… bị tác động trực tiếp bởi dịch COVID không có hoặc giảm đáng kể lượng khách sử dụng dịch vụ. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng gián tiếp hầu hết là các doanh nghiệp sản xuất (trừ các doanh nghiệp thủy điện bị tác động do hạn hán dẫn đến giảm sản lượng điện sản xuất).

Theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế, phí và tiền thuê đất thì đa số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ (không tính các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điện năng, viễn thông và ngân hàng) đều thuộc phạm vi và đối tượng được gia hạn thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất.

Cũng theo số liệu của ngành Thuế, trong quý I và quý II năm 2020, số thuế lập bộ thuế GTGT là 334,22 tỷ đồng; số thuế lập bộ thuế TNDN là 138 tỷ đồng, trong đó, số thuế còn phải nộp qua quyết toán thuế TNDN năm 2019 là 34,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng số tiền nợ thuế đến ngày 31/3/2020 do ngành Thuế quản lý là 559,5 tỷ đồng, với 178 tỷ đồng tiền nợ thuế đến 90 ngày và trên 90 ngày.

Dự toán thu NSNN năm 2020 do UBND tỉnh Lâm Đồng giao là 9.295 tỷ đồng; trong đó, thu thuế, phí là 5.985 tỷ đồng; thu từ đất, nhà là 1.295 tỷ đồng và thu xổ số kiến thiết là 1.150 tỷ đồng. Ngành Thuế ước tính giảm thu 973,552 tỷ đồng và chỉ riêng thuế, phí giảm 801,702 tỷ đồng. Tính riêng số giảm thu thuế, phí thì trong lĩnh vực DNNN Trung ương giảm 9 tỷ đồng, tập trung ở Công ty Điện lực Lâm Đồng do giảm giá điện và sản lượng sử dụng điện (tương đương 3 tỷ đồng), Công ty TNHH Xăng dầu Lâm Đồng do giảm sản lượng tiêu thụ (tương đương 4 tỷ đồng), Cảng Hàng không Sân bay Liên Khương do giảm tuyến và lượng hành khách (tương đương 2 tỷ đồng); doanh nghiệp nhà nước địa phương giảm thu 137 tỷ đồng, chủ yếu là Công ty Bia Sài Gòn (giảm 130 tỷ đồng) và một số công ty kinh doanh trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, du lịch, y tế, dược phẩm…

Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài giảm khoảng 7 tỷ đồng, riêng Công ty Dalat Hasfarm là 6 tỷ đồng, còn lại là các công ty kinh doanh sân golf, sản xuất nông nghiệp hoa, chè… Lĩnh vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh giảm thu 277 tỷ đồng, bao gồm kinh doanh dịch vụ ăn uống và vui chơi giải trí… (giảm 162 tỷ đồng), thương nghiệp (60 tỷ đồng), vận tải hành khách và hàng hóa… (83 tỷ đồng), dệt tơ tằm và chế biến trà (20 tỷ đồng). Thêm vào đó là số giảm thu thuế bảo vệ môi trường 43 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, trúng số, chuyển nhượng bất động sản, hộ cá nhân kinh doanh… khoảng 192 tỷ đồng; giảm thu lệ phí trước bạ 133 tỷ đồng; giảm thu phí, lệ phí 1 tỷ đồng… Nếu tính theo địa bàn thì Đà Lạt giảm thu lớn nhất (221 tỷ đồng), tiếp theo là Đức Trọng (78 tỷ đồng), Bảo Lộc (57 tỷ đồng), Đơn Dương và Bảo Lâm (16 tỷ đồng), Lâm Hà (13 tỷ đồng), Di Linh (7 tỷ đồng) và Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên (8,7 tỷ đồng).

Cùng với việc xác định nguồn thu và số thu giảm, ngành Thuế cũng xác định nguồn thu và số thu có thể khai thác để tăng thu, với số thu dự kiến tăng khoảng 483 tỷ đồng. Trong đó, khai thác thu từ thuế, phí dự kiến tăng khoảng 283 tỷ đồng, từ nguồn thu hồi nợ có khả năng thu khoảng 80 tỷ đồng; thu nợ qua thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đối với những đơn vị có rủi ro cao về thuế là 65 tỷ đồng; thu nợ qua quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN năm 2019 khoảng 50 tỷ đồng. Kế đến khai thác tăng thu qua các công trình dự án đầu tư công, xây dựng nhà tư nhân, các công trình xây dựng cơ bản vãng lai 60 tỷ đồng; khai thác tăng thu từ các khoản thu chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án, lệ phí trước bạ và các khoản phí khác khoảng 20 tỷ đồng; tiền thuê đất của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, các khoản thu qua kết luận thanh tra nhà nước, kiểm toán nhà nước và các khoản thu phí khác khoảng 8 tỷ đồng.

Như vậy, nếu số tăng thu đạt được như mong đợi nêu trên so với số giảm thu trên 801 tỷ đồng thì số hụt thu với dự toán còn khoảng 518,702 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngành Thuế phải thực hiện và phối hợp thực hiện rất nhiều giải pháp đồng bộ để có con số thực hiện năm 2020 đạt khoảng 95% về dự toán thu NSNN, 91,3% dự toán thu thuế phí và 94% dự toán thu xổ số kiến thiết.

LÊ HOA