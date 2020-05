(LĐ online) - Sở Công thương Lâm Đồng vừa có báo cáo đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, tổng sản phẩm trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện trong Quý 1/2020 là 5,9% (so với cùng kỳ 2019 là 7,7%), ước thực hiện 4 tháng năm 2020 và các tháng tiếp theo là 6,3% và kế hoạch cả năm 2020 là 13,1%.

Trong Quý 1/2020, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 144 triệu USD (so với cùng kỳ 2019 là 178,9 triệu USD), kế hoạch năm 2020 ước đạt 800 triệu USD; tốc độ tăng giá trị xuất khẩu hàng hóa trong Quý 1/2020 khoảng 19,5% (so với cùng kỳ 2019 là 37%), kế hoạch năm 2020 là 11,1%. Giá trị nhập khẩu hàng hóa thực hiện trong Quý 1/2020 đạt 40,2 triệu USD (so với cùng kỳ năm 2019 là 48 triệu USD), kế hoạch cả năm 2020 là 250 triệu USD; trong đó, Quý 1/2020 nhập khẩu nguyên liệu đầu vào đạt 36 triệu USD, so với cùng kỳ 2019 là 40,1 triệu USD.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa toàn tỉnh trong Quý 1/2020 đạt 14.694 tỷ đồng (so với cùng kỳ 2019 là 13.506 tỷ đồng), kế hoạch năm 2020 ước đạt 66.730 tỷ đồng.

Tại các đơn vị cung ứng lớn trên địa bàn tỉnh như: Siêu thị Big C Đà Lạt, Vinmart Đà Lạt, Coopmart Bảo Lộc, Vincom Bảo Lộc, trong thời gian diễn ra dịch bệnh, lượng mua sắm các mặt hàng thiết yếu như: Mì tôm, gạo, dầu ăn, nước mắm, đồ hộp, giấy vệ sinh… tăng hơn ngày thường 20% - 30%; đặc biệt có một số ngày doanh số các mặt hàng như mì gói, giấy vệ sinh tăng lên 200% so với ngày thường. Mặc dù, nhu cầu các mặt hàng thiết yếu tăng đột biến nhưng các siêu thị vẫn bán với giá không thay đổi so với ngày thường và cung ứng hàng thường xuyên, kịp thời với kho dự trữ được từ 30 - 40 ngày.

Đối với một số mặt hàng dùng để phòng dịch bệnh Covid-19 như: Khẩu trang vải kháng khuẩn, dung dịch sát khuẩn, các sản phẩm vệ sinh nhà cửa đều được bày bán tại các siêu thị đầy đủ và kịp thời không tăng giá. Nhu cầu mua sắm tại các chợ trung tâm thành phố, huyện không cao do người tiêu dùng được khuyến cáo không tập trung nơi đông người để phòng bệnh Covid-19.

AN NHIÊN