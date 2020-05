Dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu và tiêu thụ nông sản

(LĐ online) - Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản trong tỉnh. Hầu hết sản lượng tiêu thụ và doanh thu của các doanh nghiệp, HTX đều giảm do sức tiêu thụ và giá cả hàng hóa giảm mạnh.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hoa tươi các loại giảm cả về số lượng và giá trị so với cùng kỳ 2019

Theo Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, giá trị xuất khẩu nông sản Quý I/2020 đạt 75 triệu USD, giảm 20% so với cùng kỳ. Các sản phẩm bị ảnh hưởng nặng nhất là chè chế biến (giảm 29% sản lượng và 39% giá trị), hạt điều (giảm 40% sản lượng và 27% giá trị) và hoa tươi (giảm 34% sản lượng và 17,4% giá trị).

Ngoài ra, việc xuất khẩu sản phẩm tơ tằm bị tạm dừng, giá thu mua kén tằm trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh chỉ còn khoảng 50.000 - 80.000 đồng.

Trong khi đó, tổng giá trị nhập khẩu Quý I/2020 ước đạt 40,2 triệu USD, bằng 83,8% so cùng kỳ, chủ yếu là nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất nông nghiệp với khoảng 80% giá trị nhập khẩu toàn tỉnh.

Nguồn giống phục vụ sản xuất (cây trồng, vật nuôi) vẫn được nhập khẩu để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển tăng cao. Một số loại giống rau, hoa chi phí vận chuyển tăng gấp đôi, giống tằm tăng bình quân 10.000 đồng/hộp, làm tăng chi phí sản xuất.

Việc tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn như hoa, rau ăn lá và trái cây (bơ, sầu riêng...) do các chợ đầu mối, siêu thị đều cắt giảm các đơn hàng. Đến thời điểm tháng 3, 4/2020 giá rau quả tươi đã giảm khoảng 49% - 62% so với trước dịch Covid-19; giảm mạnh nhất là nhóm rau ăn lá (bắp cải giảm từ 62,5% - 83,3%, xà lách 50% - 56,25%, súp lơ 50 - 53%).

Sản phẩm hoa tươi, sản lượng tiêu thụ giảm mạnh do các lễ hội, hội nghị, chương trình hoạt động đều bị huỷ và các nhà hàng, khách sạn tạm ngưng hoạt động; giá các sản phẩm giảm từ 52,1% - 65,62%. Trong đó, hoa hồng giảm đến 90% - 92,5%, hoa salem giảm trên 70%, hoa cúc giảm 37,5% - 68,8%; hoa lily giảm 31,3% - 57,1%. Cây ăn quả (sầu riêng, bơ) giảm từ 30% - 40% so cùng kỳ, cà phê nhân giảm khoảng 7% - 9%. Riêng giá thịt heo hơi vẫn ở mức cao do nguồn cung sụt giảm sau dịch tả heo châu Phi.

THANH SA