Giá giống rau, hoa nhập khẩu tăng gần 2 lần

(LĐ online) - Theo thông tin từ Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, hiện tại giá vận chuyển nguồn giống rau, hoa nhập khẩu cao hơn so với mức trung bình nhiều năm. Điều này đươc lý giải do phương tiện vận chuyển từ các nước xuất khẩu giống hạn chế khiến giá giống nhập khẩu tăng gần 2 lần so với thường lệ.

Hiện Dalat Hasfarm và các công ty nhập khẩu giống chủ yếu trên địa bàn vẫn triển khai các thủ tục nhập khẩu giống để phục vụ nhu cầu sản xuất

Hiện nay Lâm Đồng còn khá phụ thuộc vào nguồn giống nhập khẩu, đặc biệt là hai đối tượng rau, hoa. Theo đó, lượng giống nhập khẩu trung bình hàng năm khoảng 70 - 75 triệu cây, củ, ngọn, cành... các loại; 5 - 6 tấn hạt giống rau; 500 - 600 tấn khoai tây giống… Hiện nay các công ty nhập khẩu giống chủ yếu trên địa bàn như: Công ty Dalat Hasfarm, công ty Linh Ngọc, Công ty Quốc tế Thông đỏ, công ty Appolo, công ty Thành Nông… vẫn triển khai các thủ tục nhập khẩu giống để phục vụ nhu cầu sản xuất.

HOÀNG MY