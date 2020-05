Giá heo hơi tăng đỉnh điểm

(LĐ online) - Ngày 27/5, Sở Công thương Lâm Đồng cho biết theo khảo sát mới nhất, giá heo hơi đang ở mức cao đỉnh điểm, tác động lớn tới người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Một hộ dân tại xã N’Thôn Hạ (huyện Đức Trọng) nuôi heo liên kết với Công ty C.P theo hình thức trang trại khép kín

Theo đó, giá heo hơi đang tăng thêm 4.000 - 5.000 đồng so với vài ngày trước lên sát 100.000 đồng/kg. Tại các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, TP Bảo Lộc..., giá heo hơi cán mốc 98.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Giá heo hơi cao khiến giá thịt heo các loại tăng vọt ở mức 170.000 đồng đến 260.000 ngàn đồng/kg tùy loại…. Trước tình trạng giá heo cao như hiện nay, Sở Công thương tỉnh cho biết, ngoài việc nhập khẩu thịt heo đông lạnh thì việc tái đàn là mấu chốt của vấn đề để tăng nguồn cung, giảm giá. Tuy nhiên, nguồn con giống hiện nay khá khan hiếm, giá cũng lập đỉnh mới. Hiện trên địa bàn tỉnh, heo giống 6-7 kg là 3,2 triệu đồng/con, 20 kg là 4,3 triệu đồng/con, cao hơn khoảng 40-45% so với cách nay 3-4 tháng. Với giá heo giống quá cao như trên, người chăn nuôi cho hay thịt heo hơi nếu bán giá 70.000 đồng/kg là người chăn nuôi sẽ lỗ.

Trong khi đó, Lâm Đồng đã công bố hết dịch tả heo châu Phi vào ngày 5/5. Các điều kiện về an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh đều đáp ứng cơ bản để tăng đàn, tái đàn. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng, tới cuối tháng 4/2020, tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh là khoảng 351.564 con, bằng gần 98% so với tổng đàn trước khi có bệnh dịch vào tháng 12/2018. Hiện, theo đánh giá của Sở, việc tái đàn, tăng đàn đang gặp khó khăn lớn chủ yếu do giá con giống đang ở mức cao.

C.PHONG