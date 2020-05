Giá trị xuất khẩu hàng hóa bắt đầu tăng trở lại

(LĐ online) - Theo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 5/2020, giá trị xuất khẩu hàng hóa tỉnh Lâm Đồng đạt 71,3 triệu USD, tăng gần 11% so với cùng kỳ 2019. Đây là tháng đầu tiên kể từ đầu năm 2020 đến nay, giá trị xuất khẩu hàng hóa trong tỉnh có sự tăng trưởng.

Sơ chế, phân loại sản phẩm tại Công ty Nông sản Trình Nhi trước khi xuất khẩu

Có 4 mặt hàng tăng trưởng là: Alumin, rau các loại, nhân hạt điều và nguyên liệu may mặc. Trong đó, nhân tố chính làm gia tăng giá trị xuất khẩu trong tháng 5 là alumin. Mặc dù vậy, alumin chỉ tăng trưởng về số lượng xuất khẩu còn giá xuất khẩu vẫn duy trì ở mức thấp hơn năm 2019. Tăng trưởng nhiều nhất về giá trị là hạt điều nhân. Sau một thời gian dài giảm giá sâu, kể từ đầu Quý II/2019, hạt điều đã tăng 79% so với giá trị cùng kỳ.

Hoa tươi, cà phê nhân và chè chế biến xuất khẩu vẫn tiếp tục giảm. Trong đó, số lượng chè xuất khẩu giảm gần 50% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính là do nhu cầu thế giới giảm, đặc biệt là sự suy giảm của thị trường Đài Loan – Trung Quốc. Dự đoán giá cà phê nhân sẽ tăng vào cuối năm 2020 do sự sụt giảm sản lượng trong niên vụ 2020 do chịu ảnh hưởng từ thời tiết và nhu cầu tiêu dùng cà phê tại nhà tăng lên sau đại dịch. Ngược lại, xuất khẩu chè sẽ tiếp tục khó khăn.

Theo Sở Công Thương tỉnh, từ báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất cho thấy kinh tế thế giới đã qua thời điểm đen tối nhất, nhưng nỗi lo về đợt dịch lần 2 bùng phát khi mùa đông ở châu Âu và Mỹ sắp tới sẽ làm cho kinh tế chưa thể phục hồi hoàn toàn. Cùng với chiến tranh thương mại Trung – Mỹ đang có nguy cơ tái khởi động, một số chuyên gia dự đoán kinh tế thế giới năm 2020 sẽ theo hình chữ W. Do đó, khuyến nghị các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trong tỉnh chưa vội mở rộng quy mô sản xuất vào giai đoạn này.

