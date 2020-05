Hoa hồng trên đà tăng giá trở lại

Làng hoa Vạn Thành (Phường 5, TP Đà Lạt) là nơi cung ứng khoảng 70% sản lượng hoa hồng Đà Lạt đang có tín hiệu vui khi giá hoa hồng tại vườn nhích lên đáng kể so với hai tuần trước, do các thị trường xuất bán hoa hồng trong và ngoài nước đã mở cửa trở lại.

Hiện nay giá hoa hồng tại vườn đã nhích lên đáng kể so với hai tuần trước, từ mức 200 đến 300 đồng lên 500-600 đồng/1 cành. Tuy nhiên, các điểm thu mua hoa lớn trên địa bàn đánh giá sản lượng tiêu thụ hoa hồng tại Đà Lạt hiện vẫn mới ở hơn 30% so với thời điểm chưa xảy ra dịch COVID-19. Nguyên nhân chính là hiện nay các thị trường tiêu thụ hoa trở lại nhưng vẫn đang bị giới hạn do đang trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị của Chính phủ, nên nhu cầu vẫn ở mức vừa phải.

Trước đó, người dân trồng hoa hồng trên địa bàn lao đao bởi giá hoa hồng xuống thấp kỷ lục (chỉ còn 200-300 đồng/1 cành), thậm chí nhiều nhà vườn không bán được hoa do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

C.PHONG