Xứng đáng là điểm tựa hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Lâm Đồng có 147 Điểm giao dịch xã tại 147 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh và 2.478 Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) nhận ủy thác vốn tín dụng chính sách (TDCS) qua 4 tổ chức chính trị - xã hội là Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên. Qua đó, thực hiện 13 chương trình TDCS, thực sự là điểm tựa hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách ổn định cuộc sống và vươn lên.

“Đội quân áo hồng” xứng đáng với Cờ thi đua được UBND tỉnh tặng.

Năm 2019, mặc dù tình hình thời tiết và dịch bệnh diễn biến bất thường, giá cả hàng nông sản không ổn định, thị trường tiêu thụ khó khăn đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống Nhân dân, nhất là người nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, vì vậy dẫn đến ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng. Nhưng, NHCSXH chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã triển khai kịp thời, đúng đối tượng các chương trình tín dụng chính sách đến 34.696 lượt khách hàng vay vốn, góp phần vào việc phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đẩy lùi tín dụng đen, ổn định an ninh chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ nguồn vốn các chương trình TDCS, trong năm đã giúp cho 2.976 hộ thoát nghèo, hỗ trợ tạo việc làm cho 2.802 lao động, tạo điều kiện cho trên 3.300 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập, xây dựng trên 22.700 công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn, giúp 413 hộ nghèo vay vốn để làm nhà ở. TDCS cùng với các chương trình chính sách khác đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 1,85% (giảm 1% so với đầu năm), giúp thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019 cũng đạt kết quả tốt, với tổng nguồn vốn đến 31/12/2019 là 3.513.316 triệu đồng, tăng trưởng 9,3%; trong đó: nguồn vốn huy động tăng 19,7% so với đầu năm - chiếm 10,6%/tổng nguồn vốn, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương tăng 38,1% so với đầu năm - chiếm 4,1%/tổng nguồn vốn, nguồn vốn cân đối từ Trung ương tăng 7,1% so với đầu năm - chiếm 85,3%/tổng nguồn vốn. Doanh số cho vay 1.117.639 triệu đồng, với 34.666 lượt khách hàng vay vốn, trong đó cho vay sản xuất kinh doanh 835.633 triệu đồng, với mức cho vay bình quân 42,9 triệu đồng/hộ, đưa tổng dư nợ đến 31/12/2019 tăng 9,53% so với đầu năm, với nợ quá hạn chỉ chiếm 0,19% trên tổng dư nợ.

Các tổ chức chính trị - xã hội các cấp luôn phối hợp tốt với NHCSXH triển khai các chương trình tín dụng, giải ngân nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng; đôn đốc thu nợ, thu lãi; triển khai kịp thời các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng; duy trì hiệu quả, nề nếp hoạt động các Điểm giao dịch xã; quản lý, duy trì ổn định hoạt động của Tổ TK&VV. Đến cuối năm 2019, dư nợ cho vay ủy thác đạt 3.365.121 triệu đồng/2.478 Tổ TK&VV/95.381 khách hàng, chiếm tỷ lệ 99,8% trên tổng dư nợ của chi nhánh.

Trong năm, Ban đại diện HĐQT tỉnh, các huyện, thành phố tổ chức các phiên họp định kỳ đánh giá hoạt động tín dụng chính sách, kết quả triển khai Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Ban đại diện, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tín dụng chính sách xã hội năm 2019 gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương; đồng thời, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch triển khai của Chính phủ và Văn bản số 4777 CV/TW của Tỉnh ủy Lâm Đồng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; kiến nghị UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tạo điều kiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động của NHCSXH; chỉ đạo Hội đoàn thể các cấp thực hiện tốt các công việc được NHCSXH ủy thác; phối hợp cùng với chính quyền địa phương, các cơ quan khuyến nông hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật gắn với thực hiện các chương trình tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách...

Chi nhánh NHCSXH thường xuyên phát động các phong trào thi đua và khuyến khích cán bộ - người lao động tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Các phong trào thi đua cũng tạo động lực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, như phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, NHCSXH cho vay tại 117 xã xây dựng nông thôn mới 910.858 triệu đồng/28.269 lượt khách hàng vay vốn; dư nợ đầu tư xây dựng nông thôn mới đạt 2.766.927 triệu đồng/80.771 hộ vay, tăng 10,4% so với đầu năm, trong đó dư nợ tại huyện nông thôn mới Đơn Dương 272.208 triệu đồng/9.279 hộ vay, tăng 9,6% so với đầu năm...

CBVC-LĐ Chi nhánh cũng tham gia đóng góp quỹ an sinh xã hội với số tiền 315 triệu đồng, ủng hộ từ thiện 293 triệu đồng; giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua Chương trình “Cặp lá yêu thương” số tiền 45,7 triệu đồng; giúp đỡ xã nghèo Đạ K’nàng (huyện Đam Rông) với dư nợ đạt 49.975 triệu đồng/1.216 hộ phát triển sản xuất kinh doanh và tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết cổ truyền.

Cán bộ, công nhân viên của chi nhánh cũng tích cực tham gia học tập, nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật nghiệp vụ. Trong năm 2019, chi nhánh đã triển khai áp dụng vào thực tiễn 7 sáng kiến khoa học ứng dụng có hiệu quả trong hoạt động nghiệp vụ và 8 sáng kiến đưa vào áp dụng tại cơ sở mang lại hiệu quả thiết thực; 129 cá nhân và 24 tập thể điển hình tiên tiến được ghi nhận, tôn vinh thành tích, công lao đóng góp và đề nghị cấp trên khen thưởng. Đặc biệt, Chi nhánh NHCSXH Lâm Đồng được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

LÊ HOA