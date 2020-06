Doanh thu các hoạt động thương mại, dịch vụ có bước phục hồi

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5/2020 đạt hơn 3,6 ngàn tỷ đồng, giảm 20,7% so với cùng kỳ, nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 5 tháng đầu năm nay đạt trên 20,5 ngàn tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Trong đó: tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 14,8 ngàn tỷ đồng, giảm 2,2%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt trên 2,64 ngàn tỷ đồng, giảm 39,81%; doanh thu dịch vụ khác (trừ ăn uống, lưu trú và lữ hành) đạt trên 23 ngàn tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ.

Lượng khách du lịch trong tháng 5 tăng so với tháng trước nhưng vẫn giảm so cùng kỳ, đạt khoảng 160 ngàn lượt, giảm 70,4% so cùng kỳ (trong đó, khách quốc tế đạt 1.800 lượt, giảm 95,7%); khách qua lưu trú đạt 152 ngàn lượt, giảm 67% so cùng kỳ. Trong 5 tháng đầu năm, khách du lịch đến Lâm Đồng đạt khoảng 1,58 triệu lượt (giảm 46% so với cùng kỳ); trong đó, khách quốc tế đạt trên 87,7 ngàn lượt (giảm 58%); khách qua lưu trú đạt 1,06 triệu lượt (giảm 36,2%).

Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 5/2020 đạt khoảng 276 tỷ đồng, giảm 23,8% so với cùng kỳ; trong đó: doanh thu vận tải đường bộ đạt 235,6 tỷ đồng, giảm 25,2%; doanh thu kho bãi và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 40,3 tỷ đồng, giảm 14,1% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, doanh thu của hoạt động này đạt hơn 1,3 ngàn tỷ đồng, giảm 22,5% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải đường bộ đạt 1,13 ngàn tỷ đồng, giảm 24,4%; doanh thu kho bãi và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 205,6 tỷ đồng, giảm 10,2% so với cùng kỳ.

PHẠM LÊ