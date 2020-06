Doanh thu dịch vụ ăn uống, lữ hành giảm 36,77%

Thông tin từ Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 28.765 tỷ đồng, giảm 1,07% so cùng kỳ năm trước, đạt 43,11% so kế hoạch năm 2020. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 20.917 tỷ đồng, tăng 6,86% so cùng kỳ, doanh thu dịch vụ ước đạt 4.246 tỷ đồng, tăng 11,62% cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt 3.601 tỷ đồng, giảm 36,77% so cùng kỳ năm 2019. Hiện, Lâm Đồng đang thực hiện các biện pháp kích cầu du lịch, thu hút du khách tới tham quan nghỉ dưỡng, phục hồi ngành “công nghiệp không khói” sau dịch COVID-19.

