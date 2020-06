Đức Trọng: Tăng trưởng kinh tế chậm so với cùng kỳ

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo đánh giá của UBND huyện Đức Trọng, 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có tăng trưởng chậm so với cùng kỳ, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt so với kế hoạch. Cụ thể: Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 2.715,4 tỷ đồng, đạt 36,61% so với kế hoạch, tăng 4,06% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện đạt khoảng 2.804,4 tỷ đồng, tăng 3,01% so cùng kỳ và đạt 49,85% kế hoạch; lĩnh vực thương mại, dịch vụ ước thực hiện đạt khoảng 3.741 tỷ đồng, đạt 48,58% kế hoạch và tăng 2,49% so cùng kỳ. Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm là 404 tỷ đồng, so dự toán giao đạt 42% và bằng 96% so với cùng kỳ.