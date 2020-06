Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020

(LĐ online) - Tham dự buổi họp báo với phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành: Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Công thương, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội – HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Tấn Châu – Cục trưởng Cục Thống kê giới thiệu các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Đây là lần đầu tiên Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê, trong bối cảnh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Lâm Đồng bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19 đến tất cả các lĩnh vực, như: tăng trưởng kinh tế, đầu tư thương mại, gián đoạn các chuỗi sản xuất - cung ứng hàng hóa quan trọng, suy giảm tiêu dùng tác động lớn đến dịch vụ và du lịch… Tuy nhiên, do các số liệu cơ bản đã được công bố trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng 6 tháng đầu năm, nên câu hỏi đặt ra từ phía các cơ quan thông tấn báo chí không nhiều.

Ông Nguyễn Tấn Châu – Cục trưởng Cục Thống kê giới thiệu các chỉ tiêu: Về kinh tế: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 tăng 0,51% so với cùng kỳ - đây là mức tăng thấp nhất so với mức tăng của 6 tháng các năm gần đây (2016-2020). Trong đó, khu vực nông – lâm – thủy sản tăng 4,89%, đóng góp 1,11 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,9%, đóng góp 1,3 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ giảm 4,38% so với cùng kỳ, làm giảm 2,16 điểm phần trăm mức tăng chung, nên tốc độ tăng trưởng chung đạt thấp do khu vực này chiếm tỷ trọng cao khoảng 46% trong GRDP; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,24%, đóng góp 0,25 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Quang cảnh buổi họp báo lần đầu tiên của Cục Thống kê

Trong 6 tháng đầu năm có gần 500 doanh nghiệp thành lập mới, nhưng có tới 266 doanh nghiệp ngừng hoạt động và 12 doanh nghiệp giải thể. Tổng thu NSNN ước đạt 4.443,4 tỷ đồng, bằng 47,8% dự toán địa phương; tổng thu NS địa phương đạt khoảng 10.390,7 tỷ đồng, bằng 72,2% dự toán; chi ngân sách địa phương khoảng 7.319,4 tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 10.416 tỷ đồng, tăng 5,92%; chỉ số giá tiêu dùng PCI tăng 0,75% so với tháng trước và tăng 3,36% so với cùng kỳ…

Về xã hội, chỉ số lao động việc làm cho thấy, tỷ lệ thiếu việc làm ở mức 1,96%, trong đó, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị cao hơn ở nông thôn; chỉ số đời sống dân cư do tác động của dịch Covid, mà những người làm công ăn lương, lao động làm thuê trong các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất phi nông – lâm nghiệp, nhất là ở khu vực thành thị giảm so với cùng kỳ; tỷ lệ bao phủ BHXH toàn tỉnh là 83,35%; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,85% (trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 6,5%)…

Ngành Thống kê nhận định: Để tốc độ tăng trưởng cả năm 2020 đạt 6,83% theo kịch bản đã xây dựng thì từng khu vực, từng ngành phải tăng trưởng vượt bậc trong quý III và quý IV. Nếu vậy, phải phát huy tối đa mọi nguồn lực, tập trung vào các nhóm động lực có tính nền tảng cho tăng trưởng kinh tế năm 2020, để GRDP quý III tăng trưởng ít nhất 9% và GRDP quý IV tăng trưởng ít nhất 11%.

LÊ HOA