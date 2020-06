Người tiêu dùng chuyển dần sang dùng thịt đông lạnh

(LĐ online) - Giá thịt heo trên thị trường liên tục tăng và giữ ở mức cao. Nhiều người nội trợ đã chuyển hướng tiêu dùng sang thịt heo đông lạnh nhập khẩu.

Thịt heo đông lạnh nhập khẩu được bày bán tại Siêu thị Big C Đà Lạt bắt đầu hút khách

Hiện tại, do nguồn cung thịt heo trong nước thiếu hụt đã đẩy giá thịt heo tươi sống liên tục tăng đến 200.000 đồng/kg, có nơi 220.000 đồng/kg. Điều này đã thúc đẩy người tiêu dùng thay đổi từ thói quen tiêu dùng từ thịt tươi sống sang thịt đông lạnh.

Hơn 2 tháng nay, tại các quầy hàng thực phẩm đông lạnh của Siêu thị Big C (TP Đà Lạt), lượng khách đến mua thịt heo đông hơn thường lệ, nhờ siêu thị đã đẩy mạnh nhập thịt heo đông lạnh và được bày bán với giá cả rất cạnh tranh so với thịt trong nước.

Ông Bùi Văn Quân - Giám đốc Siêu thị Big C Đà Lạt, cho biết: Thịt đông lạnh được bán với giá “mềm” hơn thịt heo tươi sống trong nước từ 20 – 40%, trong khi chất lượng tương đương. Nhờ vậy, các sản phẩm thịt heo nhập khẩu từ Canada, Brazil, Đức, Ba Lan, Hoa Kỳ và Liên bang Nga… của siêu thị đã giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày, góp phần giảm áp lực nguồn cung và bình ổn giá thịt heo trong nước.

Trong bối cảnh khó khăn, phải thắt chặt chi tiêu như hiện nay thì việc phải mua một ký thịt heo với mức vài trăm ngàn đồng khiến cho người tiêu dùng e ngại. Trong khi đó, giá thịt heo đông lạnh nhập khẩu chỉ bằng 2/3 thịt heo tươi sống nên nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Bà Nguyễn Thị Hà, ở Phường 9, TP Đà Lạt cho biết, từ nhiều năm nay gia đình bà đã có thói quen ăn thịt cấp đông, giá cả vừa hợp lý lại tiện cho bảo quản và chế biến. Theo bà Hà, ở các nước tiên tiến họ chủ yếu ăn thịt cấp đông, nên chẳng có lý do gì mình không dám ăn.

Hơn nữa, ngoài giá cả, với uy tín, thương hiệu của các siêu thị hiện nay, chất lượng của thịt heo nhập khẩu cũng được người tiêu dùng đánh giá tốt, cộng với thông tin sản phẩm rõ ràng nên người tiêu dùng rất yên tâm sử dụng.

“Đơn cử như với 115 nghìn đồng/kg sườn thăn, 140 nghìn đồng/kg thịt ba chỉ rút xương, rẻ hơn 20% so với ngoài chợ thì đây là mức giá hợp lý đối với người tiêu dùng hiện nay, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn vì đại dịch Covid-19 và việc thay đổi thói quen tiêu dùng là cần thiết” - bà Hà cho hay.

Tương tự, tại Siêu thị Coop Mart TP Bảo Lộc, từ thời điểm tháng 4 đến nay, nhu cầu sử dụng lượng thịt đông lạnh nhập khẩu của người tiêu dùng tại siêu thị đã tăng lên gấp 3 lần so với trước đây. Bà Nguyễn Ngọc Thúy – Giám đốc siêu thị cho hay, khi nhập về cảng nước ta, thịt heo đông lạnh nhập khẩu có giá thấp hơn rất nhiều so với thị trường trong nước. Chính vì vậy, thịt heo nhập khẩu đã được siêu thị bày bán với giá cả rất cạnh tranh so với thịt heo trong nước, thông thường rẻ hơn từ 25 – 40%.

Theo bà Thúy, tất cả các lô hàng đông lạnh được hệ thống nhập khẩu được lấy mẫu 100% để xét nghiệm các chỉ tiêu lý hóa, cảm quan, vi sinh vật gây ô nhiễm thực phẩm và gây bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Về bao bì chứa đựng thịt đều phải có nhãn mác hàng hóa, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, ngày sản xuất và hạn sử dụng, hướng dẫn bảo quản. Toàn bộ quá trình vận chuyển, phân phối từ tổng kho đến siêu thị Coop Mart Bảo Lộc đều vận chuyển bằng xe lạnh chuyên dụng, được bảo quản ở nhiệt độ dưới 0 độ C.

Ông Phạm Phi Long - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản Lâm Đồng cho biết: Trong bối cảnh, nguồn cung thịt heo thiếu hụt, giá thịt giữ ở mức cao như hiện nay, việc chuyển dịch xu hướng của người tiêu dùng sẽ góp phần giảm bớt áp lực việc thiếu hụt nguồn cung thịt heo trong nước cũng như đỡ gánh nặng chi tiêu cho người tiêu dùng, nhất là những người có thu nhập thấp.

Qua kiểm tra, hầu hết các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc bán đúng giá cũng như đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong quá trình vận chuyển, sơ chế, đóng gói, bảo quản, các đơn vị kinh doanh cũng tuân thủ rất tốt, nhờ đó nguồn thịt đến tay người tiêu dùng bảo đảm chất lượng. Chính vì vậy, thời gian gần đây, người tiêu dùng đã dần chấp nhận sản phẩm này.

Tuy nhiên, người tiêu dùng cần lưu ý, khi mua về người tiêu dùng nên chế biến ngay để bảo đảm chất lượng và hương vị thịt. Nếu bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh thì thời gian bảo quản không nên kéo dài và tuyệt đối không tái cấp đông sản phẩm sau khi rã đông. Khi mua thịt nhập khẩu, người dân nên chọn lựa những địa chỉ bán hàng uy tín, sản phẩm có giấy thông quan, kiểm dịch để chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm.

HOÀNG SA – HOÀNG YÊN