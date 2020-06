Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Lâm Đồng

Thông tin từ Sở Công thương cho biết, Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế lớn của Lâm Đồng, là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của tỉnh với cơ cấu mặt hàng đa dạng. Năm 2019, Lâm Đồng xuất khẩu sang Nhật Bản trên 100 triệu USD, 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Lâm Đồng xuất khẩu sang thị trường Nhật 52,3 triệu USD hàng hóa. Nhật Bản nhập khẩu từ Lâm Đồng chủ yếu gồm Alumin, cà phê nhân, rau củ quả, hoa tươi và hàng may mặc, nguyên liệu may mặc. Lâm Đồng đang tích cực thúc đẩy giao lưu sản xuất - thương mại Lâm Đồng - Nhật Bản để mở rộng thị trường cho hàng hóa nội địa.

D.Q