Nông nghiệp Đạ Huoai cho ''quả ngọt''

Cùng với nhiều địa phương trong tỉnh Lâm Đồng, từ quá trình chú trọng đầu tư và áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất đã và đang giúp ngành Nông nghiệp huyện Đạ Huoai có những bước tiến vượt bậc cả về năng suất lẫn chất lượng. Những năm gần đây, các loại cây trồng như sầu riêng, dâu tằm, mít và măng cụt... thường xuyên mang lại “quả ngọt” cho người dân Đạ Huoai.

Được đầu tư bài bản đúng quy trình kỹ thuật nên cây sầu riêng ở Đạ Huoai cho năng suất, chất lượng cao

Quả ngọt từ cây trái

Từ lâu, Đạ Huoai được biết đến là vùng đất “thiên đường” của các loại trái cây nức tiếng thơm ngon ở Lâm Đồng như sầu riêng, măng cụt, chôm chôm và mít. Thế nhưng, đây lại là địa phương có xuất phát điểm thấp, với số lượng bà con đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên như Mạ, K’Ho đông đảo, nên đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Thống kê của huyện Đạ Huoai cho thấy, năm 2015, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích của người dân Đạ Huoai mới chỉ đạt 35,5 triệu đồng/ha.

Từ thực tế của địa phương, cuối năm 2015, Huyện ủy Đạ Huoai đã ban hành Nghị quyết số 03/2015 “Về đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất”, với quyết tâm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích và thu nhập của người dân. Đồng thời, địa phương đã xây dựng và triển khai các kế hoạch, đề án cụ thể, kịp thời với các giải pháp đồng bộ trong công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phòng, chống dịch bệnh. Từ đó, huyện Đạ Huoai đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh công tác chuyển giao KHKT và tuyên truyền, vận động người dân tập trung chuyển đổi đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Theo đó, tại các xã, thị trấn phía Bắc như Hà Lâm, Đạ P’Loa, Đoàn Kết, Phước Lộc và thị trấn Đạ M’ri đã thực hiện một cuộc “cách mạng” đối với cây sầu riêng. Tại “thủ phủ” sầu riêng Hà Lâm, trên nền tảng có sẵn, nhà nhà, người người thi nhau đầu tư vốn chuyển đổi các giống sầu riêng hạt hiệu quả thấp qua trồng các giống sầu riêng ghép như Đô Na, MongThong và Ri6. Cùng với đó, người dân nơi đây chú trọng áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất như lắp đặt hệ thống tưới tự động, hệ thống chăm sóc sầu riêng “3 trong 1” (tưới nước, bón phân và xịt thuốc tự động trên cùng 1 hệ thống). Cũng từ cuối năm 2015, người dân Hà Lâm cũng bắt đầu làm quen với các mô hình sản xuất sầu riêng an toàn theo hướng VietGAP, từng bước nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm trái sầu riêng.

Theo ông Nguyễn Trọng Bằng - Phó Chủ tịch UBND xã Hà Lâm, đến nay, địa phương đang có khoảng 1.400 ha sầu riêng và đạt năng suất trung bình khoảng 13,8 tấn/ha (cao hơn 1,2 tấn/ha so với năng suất chung toàn huyện). Năm 2019, sản lượng sầu riêng của xã Hà Lâm đạt gần 11.700 tấn và đây cũng là sản lượng ước đạt của vụ sầu riêng 2020. Sầu riêng Hà Lâm nói riêng, Đạ Huoai nói chung luôn có mức giá ổn định từ 45 - 50 ngàn đồng/kg. Hiện toàn xã có khoảng 92% hộ dân trồng sầu riêng, với diện tích từ 0,5 - 3 ha/hộ. Đến nay, toàn xã Hà Lâm không còn hộ nghèo; hộ khá, giàu chiếm khoảng 70%. Trong đó, hàng chục hộ dân có mức thu nhập từ 2 - 4 tỷ đồng/năm từ chính cây sầu riêng.

Tương tự, người dân nhiều địa phương khác như thị trấn Đạ M’ri và các xã Phước Lộc, Đạ P’Loa, Đạ Tồn, Đạ Oai... cũng ăn nên làm ra nhờ cây sầu riêng và các loại cây ăn trái khác như măng cụt, mít cùng cây chè trồng xen dưới tán điều. Trước đây, Phước Lộc là một xã nghèo, cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào những vườn điều già cỗi thiếu sức sống. Còn giờ đây, khắp Phước Lộc đã được lấp đầy cây sầu riêng ghép có giá trị kinh tế cao. Trong đó, xóm Sình Mây là một điển hình cho mùa “quả ngọt” ở Phước Lộc. Ở xóm Sình Mây mỗi người có một cách trồng và kỹ thuật chăm sóc sầu riêng khác nhau. Nhưng dù người đến trước, kẻ đến sau thì vườn sầu riêng của họ vẫn luôn trĩu quả và mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình. Anh Ba Lực, xóm Sình Mây tâm sự: “Năm 2012, gia đình tôi còn đang ở nhà tre, vách nứa và nhiều lúc cơm ăn chưa no. So với bây giờ thì quả là cuộc sống đổi thay một trời, một vực và tất cả cũng dựa hết vào cây sầu riêng. Giờ đây, cứ đều đều hàng năm, vườn sầu riêng hơn 1,5 ha mang lại cho gia đình nguồn thu nhập từ 500 - 600 triệu đồng”.

Cùng với sầu riêng thì nhiều loại cây trồng khác như măng cụt, dâu tằm và cây điều cũng mang lại nguồn thu nhập ổn định, đang từng bước giúp người dân Đạ Huoai vươn lên làm giàu chính đáng từ chính mảnh đất quê hương. Tuy không thể so sánh với cây sầu riêng, nhưng nghề trồng dâu nuôi tằm đã và đang phát triển mạnh tại các xã phía Nam huyện Đạ Huoai như Đạ Tồn, Mađaguôi và Đạ Huoai. Cây dâu tằm đã và đang giúp người dân các địa phương ăn nên làm ra, với mức thu nhập ổn định từ 200 - 250 triệu đồng/ha/năm.

Xây dựng sản phẩm nông nghiệp sạch

Hiện nay, giá trị sản xuất bình quân trên một đơn vị diện tích năm 2020 ước đạt 83 triệu đồng/ha, đang dần phát triển theo chiều sâu và có tính liên kết, thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao. Đồng chí Nguyễn Quý Mỵ - Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai, khẳng định: “Trong suốt 5 năm qua, với phương châm “Trách nhiệm, nhiệt huyết, cụ thể và hiệu quả” trong chỉ đạo và lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền đã thổi một luồng “sinh khí” đưa các tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp ở địa phương như một cuộc cách mạng thực sự. Từ đó, giúp người dân thay đổi thói quen và tư duy sản xuất nông nghiệp lạc hậu, manh mún; thay vào đó là những người nông dân có khối óc sáng tạo. Qua đó, từng bước đưa ngành nông nghiệp của huyện nhà phát triển chuyên sâu, liên kết và bền vững. Nông nghiệp địa phương đã và đang mang lại cuộc sống ấm no và giàu có cho người dân địa phương”.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đạ Huoai đạt 11%/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,9%, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số cũng chỉ còn 2,7%; thu nhập bình quân đầu người của toàn huyện đạt khoảng 45 triệu đồng/người/năm. Địa phương hiện có khoảng trên 2.700 ha cây trồng các loại được người dân ứng dụng KHKT vào sản xuất, chiếm 18% tổng diện tích đất nông nghiệp. Đặc biệt, đến nay địa phương đã hỗ trợ chuỗi liên kết sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP trong sản xuất sầu riêng cho 225 hộ của 3 hợp tác xã (HTX) và 6 tổ hợp tác (THT) với diện tích ứng dụng VietGAP đạt 315 ha. Theo đó, trên cơ sở hồ sơ đăng ký của người dân và thẩm định của các ngành chức năng, trong năm 2019 huyện Đạ Huoai hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc sầu riêng với 822.000 tem cho các HTX, THT và người dân trên địa bàn; trong đó, có 772.000 tem gắn trái sầu riêng và 50.000 tem gắn bịch sầu riêng chế biến. Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất thâm canh theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt và sản xuất theo hướng hữu cơ; phấn đấu đến năm 2025, tổng diện tích áp dụng khoa học kỹ thuật thâm canh vào sản xuất khoảng trên 5.000 ha, chiếm 37% diện tích đất nông nghiệp. Bên cạnh cây sầu riêng, Đạ Huoai đang xúc tiến xây dựng nhãn hiệu “Hạt điều Đạ Huoai”. Xây dựng mỗi xã (thị trấn) một sản phẩm (OCOP) đối với sản phẩm nông nghiệp có ưu thế của địa phương.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, huyện Đạ Huoai đã tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án cải tạo đàn bò giai đoạn 2015 - 2020, phát triển trang trại chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Trên địa bàn đang có 3 trang trại chăn nuôi heo, 7 trang trại tổng hợp và 90 gia trại. Tỷ trọng trong chăn nuôi chiếm 28,6% trong ngành nông nghiệp. Ngành dẫn dụ chim yến phát triển nhanh cả số lượng và quy mô đã đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Công tác phòng, chống dịch bệnh đàn vật nuôi được duy trì, tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

KHÁNH PHÚC