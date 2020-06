Với hơn 10 ha trồng chè Organic, Công ty Cổ phần Trà Long Đỉnh đã cung cấp ra thị trường loại sản phẩm trà vì sức khỏe cộng đồng.

Canh tác Organic của Công ty Cổ phần Trà Long Đỉnh đưa ra thị trường sản phẩm tốt cho sức khỏe cộng đồng

“Trà hữu cơ” - cụm từ còn khá mới mẻ với người tiêu dùng. “Trà hữu cơ” là sản phẩm trà từ 100% lá chè hữu cơ, được chăm bón hoàn toàn tự nhiên, sử dụng khoáng chất và chất dinh dưỡng tự nhiên, không dùng phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật cùng nguồn đất, nguồn nước sạch theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bà Trần Phương Uyên, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Trà Long Đỉnh chia sẻ, đến nay, Công ty Trà Long Đỉnh đã đầu tư vùng nguyên liệu trà Olong trên 45 ha tại xã Phúc Thọ (Lâm Hà) và nhà máy chế biến hiện đại bậc nhất sản xuất 3.000 kg/trà búp tươi/ngày theo quy trình chè sạch, từ khâu chọn giống cho đến khi ra thành phẩm cuối cùng, đảm bảo lượng hàng hóa xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Trà Long Đỉnh là sản phẩm trà Việt Nam nhiều năm liền được bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt tiêu chuẩn 4 sao. Để chứng tỏ cam kết về sự quan tâm sâu sắc đến vấn đề bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm sau thời gian dài nỗ lực là không dễ dàng, tháng 4/2019 Trà Long Đỉnh đã đạt được chứng nhận hữu cơ (Organic) cho sản phẩm trà của mình với diện tích 10 ha.

Bà Uyên cho biết, để làm chè hữu cơ không phải nói làm là làm ngay được mà phải kiên trì theo đuổi. Công ty phải mất ít nhất 3 năm không bón phân hóa học, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì cây chè và đất mới hết tồn dư chất hóa học. Trong quá trình sản xuất chè hữu cơ Long Đỉnh, mỗi ô chè đều được quy hoạch và có biển ghi thứ tự riêng. Ở các vạt đều có giàn van xoay tưới tự động cùng hệ thống cảm biến điều khiển tự động từ xa. Bước vào bên trong nương chè, không khí dịu mát, trong lành. Bên cạnh đó, từ nhà xưởng, kho bảo quản, trưng bày sản phẩm đều được lắp đặt các trang thiết bị phục vụ việc theo dõi, chăm sóc cho cây chè, sản phẩm chè. Công ty sử dụng công nghệ điện toán đám mây vào hệ thống tưới tiêu tự động, sử dụng chip điện tử để theo dõi hướng gió, độ ẩm, dinh dưỡng và dự báo thời tiết. Khi trồng chè hữu cơ, Công ty dựa vào phân ủ và các loại phân hữu cơ khác nhằm tăng độ phì nhiêu cho đất vườn chè. Để kiểm soát sâu bệnh, Công ty Trà Long Đỉnh đã tự pha chế thuốc trừ sâu sinh học từ nguyên liệu là ớt cay, tỏi, gừng, thuốc lào... Chế phẩm này không những hạn chế được sâu bệnh hại chè, mà còn an toàn cho người sử dụng, thân thiện với môi trường.

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ đem lại những sản phẩm sạch, an toàn nhưng hiện nay còn khá mới mẻ với người tiêu dùng. Vì vậy, nhiều khách hàng còn khá rụt rè với các sản phẩm trà hữu cơ của Công ty. Có thể thấy, việc đạt được chứng nhận hữu cơ quốc tế cho sản phẩm trà Long Đỉnh đã từng bước khẳng định thương hiệu trà Việt Nam có thể phát triển mạnh trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay chè hữu cơ đắt hơn chè thường bởi vì canh tác hữu cơ đòi hỏi nhiều công lao động hơn. Chi phí công lao động thì đắt hơn so với chi phí mua thuốc hóa học. Chè hữu cơ cũng dễ bị sâu bệnh hơn và năng suất vì thế thường thấp hơn năng suất của chè thường, ít nhất trong 1-2 năm đầu. Ngoài ra, người trồng chè hữu cơ còn phải trả cho chi phí chứng nhận hữu cơ. “Mục tiêu Trà Long Đỉnh là đi trước nhu cầu của thị trường và hướng đến là đạt các tiêu chuẩn theo phương pháp Organic của thế giới. Vì vậy, chăm sóc được coi là một phần tất yếu của vườn chè. Có thể năng suất sẽ giảm so với canh tác hóa học, tuy nhiên chúng tôi sẽ có được những sản phẩm chất lượng cao, mang hương vị tự nhiên và vô cùng tốt cho sức khỏe. Hiện tại Công ty đã xuất bán ra thị trường 3 tấn trà Organic thành phẩm, công ty chịu lỗ nhưng vẫn giữ nguyên giá sản phẩm để người tiêu dùng dần quen với sản phẩm hữu cơ”, bà Uyên nói.

Ông Trương Quốc Khánh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lâm Hà cho biết, Công ty Trà Long Đỉnh là đơn vị tiên phong trên địa bàn tỉnh sản xuất chè hữu cơ có chứng nhận của tổ chức quốc tế USDA. Việc Long Đỉnh sản xuất chè hữu cơ đã và đang mang lại sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng, đồng thời góp phần giữ cân bằng hệ sinh thái và tạo ra môi trường sống tốt hơn. Sản xuất trà hữu cơ ở Công ty Trà Long Đỉnh không chỉ tạo ra thương hiệu đặc trưng - là sản phẩm OCOP của địa phương đạt tiêu chuẩn 4 sao mà từ đây góp phần thúc đẩy người dân mạnh dạn áp dụng phương pháp sản xuất chè hữu cơ đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, từ đó mở ra hướng đi bền vững cho cây chè.

HOÀNG YÊN