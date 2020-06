Xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt 326 triệu USD

Thông tin từ Sở Công thương Lâm Đồng cho biết, giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 326 triệu USD, giảm 11,6% so cùng kỳ 2019, đạt 40,8% so kế hoạch năm 2020. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp không xuất được hàng hóa, nhiều đơn hàng đã ký kết bị hủy bỏ, nhất là trong tình trạng các đường bay thương mại đều dừng hoạt động. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lục giảm nhiều là cà phê nhân, Alumin, hoa tươi các loại, chè chế biến. Riêng các mặt hàng nhu yếu phẩm như rau quả, hạt điều nhân, dệt may sản lượng xuất khẩu tăng và giá trị xuất khẩu cũng tăng, là điểm sáng trong giai đoạn xuất khẩu đình trệ vì dịch bệnh. Tới tháng 6/2020, xuất khẩu hàng hóa Lâm Đồng có dấu hiệu khởi sắc, tuy nhiên cần thêm thời gian và hỗ trợ để phục hồi sản xuất.

6 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu của Lâm Đồng là 74,2 triệu USD, chủ yếu vẫn là nguyên liệu phục vụ dệt may, hạt giống, củ hoa, hóa chất, bao bì, máy móc phục vụ nông nghiệp... Giá trị nhập khẩu giảm 20,8% so cùng kỳ 2019, đạt 30% kế hoạch năm 2020. Do thị trường Trung Quốc đóng cửa, nhiều doanh nghiệp Lâm Đồng không nhập được nguyên liệu, phải chuyển hướng sang những thị trường cung cấp khác với điều kiện khó khăn và giá cao hơn.

D.Q