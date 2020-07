Bảo lâm: Tăng gần 1.000 ha nông nghiệp công nghệ cao

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Lâm cho biết, từ đầu năm đến nay, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện đạt gần 51.116 ha, bằng 101,5% so với kế hoạch và bằng 101,4% so với cùng kỳ. Theo đó, diện tích gieo trồng cây hàng năm thực hiện đạt 282 ha, bằng 120% so với kế hoạch và diện tích cây lâu năm là 51.843 ha, đạt 101,4% so với kế hoạch. Cũng theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, tính đến nay diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của huyện đạt 6.977 ha, tăng 977 ha so với cùng kỳ năm 2019; đồng thời tiến hành rà soát, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng vùng cà phê ứng dụng công nghệ cao tại xã Lộc Đức và vùng chè ứng dụng công nghệ cao tại xã Lộc Tân.

Được biết, lũy kế đến thời điểm hiện tại, diện tích cà phê chuyển đổi trên địa bàn huyện đạt gần 27.195 ha, chiếm 81% diện tích cà phê của huyện và chuyển đổi giống chè đạt 5.878 ha, chiếm 75,87% diện tích cây chè toàn huyện.

KHẢI NHIÊN