Bảo Lâm: Thu ngân sách tăng 27% so với cùng kỳ

Theo UBND huyện Bảo Lâm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn do huyện quản lý ước tính đến hết tháng 6/2020 đạt gần 85,6 tỷ đồng, đạt 61% so với dự toán và tăng 27% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế, phí là 47,322 tỷ đồng, đạt 52% so với dự toán và bằng 106% so với cùng kỳ; thu cấp, thuê đất là 34,4 tỷ đồng, đạt 83% so với dự toán và bằng 242% so với cùng kỳ; thu khác ngân sách 4,2 tỷ đồng, đạt 42% so với dự toán giao…

Cũng theo UBND huyện Bảo Lâm, bên cạnh việc thu ngân sách huyện cũng đã thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước trong 6 tháng qua là gần 421 tỷ đồng, đạt 55% so với dự toán giao đầu năm, tăng 37% so với cùng kỳ. Trong đó, chi ngân sách huyện là 369,767 tỷ đồng, đạt 60% dự toán giao và chi ngân sách xã là 51,097 tỷ đồng, đạt 35% dự toán giao.

KHẢI NHIÊN