Di Linh: Thu ngân sách gần 160 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, nhưng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Di Linh ước đạt gần 160 tỷ đồng, đạt 48,68% dự toán, trong đó số thu huyện quản lý ước thực hiện được trên 101,4 tỷ đồng, đạt 54,05% dự toán. Trong tổng số thu ngân sách nói trên, nguồn thu từ đất, nhà đạt trên 40,6 tỷ đồng; thu cấp quyền khai thác khoáng sản 300 triệu đồng; thu biện pháp tài chính trên 3,3 tỷ đồng. Riêng thu từ thuế, phí ước thực hiện trên 115,5 tỷ đồng, trong đó thu từ lĩnh vực công thương nghiệp, ngoài quốc doanh đạt gần 70 tỷ đồng. Đây là nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn thu trên địa bàn huyện.

Theo đánh giá của huyện Di Linh, tỷ lệ thu và số thu ngân sách sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019 cũng như kế hoạch thu năm 2020, chủ yếu do triển khai các giải pháp của Chính phủ về hỗ trợ giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

NDONG BRỪM