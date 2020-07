Đơn Dương: Nhiều mặt hàng nông sản tăng giá mạnh

Từ đầu tháng 7 đến nay, nhờ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung tiêu thụ các mặt hàng rau quả ngày càng tăng, cung không đủ cầu, do đó hầu hết các mặt hàng nông sản ở huyện Đơn Dương đều tăng giá đột biến. Cụ thể, bắp sú trước tháng 7 thương lái mua tại vườn chưa đến 3 ngàn đồng/cây thì nay bà con nông dân đã bán được từ 8 - 10 ngàn đồng/cây. Bình quân mỗi sào bắp sú thu nhập được 40 triệu đồng, nhiều hộ nông dân ở huyện Đơn Dương đã bán 1 vụ bắp sú được trên 250 triệu đồng, cá biệt có hộ bán 1 ha bắp sú được 400 triệu đồng; cải thảo giá từ 2,5 ngàn đồng/1 kg thì nay đã tăng lên 8 ngàn đồng/1 kg; cà chua thương lái mua tại vườn lên đến 12 ngàn đồng/cây, tăng 4 ngàn đồng so với các tháng trước.

Tuy giá nông sản tăng cao nhưng ngược lại diện tích và năng suất các loại rau thương phẩm ở huyện Đơn Dương trong thời gian qua đã giảm hơn 40% so với thời điểm này năm 2019. Nguyên nhân giảm diện tích là do mưa kéo dài, thêm vào đó là giá nông sản bị giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vì vậy bà con nông dân không dám trồng các loại rau dài ngày.

N.THANH