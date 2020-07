Vững vàng trong dịch COVID-19

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 khiến tình hình kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng 6 tháng qua, Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng vẫn giữ vững được hoạt động kinh doanh liên tục ổn định, các chỉ tiêu chủ yếu của quý II tăng trưởng khá mạnh so với quý I; nguồn vốn, dư nợ có đơn vị đã thực hiện vượt mức kế hoạch cả năm được giao; chất lượng tín dụng vẫn trong tầm kiểm soát; tình hình tài chính toàn Chi nhánh tăng trưởng khả quan; tiếp tục khẳng định vai trò, thương hiệu, hình ảnh của Agribank trong hệ thống Ngân hàng và tại địa phương.

Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng vừa nhận Cờ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019”. Ảnh: Agribank LĐ

Tính đến hết tháng 6/2020, tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh tăng 5,66% so với đầu năm và tăng 0,26% so với cùng kỳ năm 2019, hoàn thành 56,49% kế hoạch cả năm Chi nhánh tự xây dựng và hoàn thành 63,98% kế hoạch cả năm Trụ sở chính giao, với 2 đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch huy động vốn cả năm là Agribank Lâm Hà (179,83%) và Agribank Đơn Dương (104,43%). Tổng dư nợ cho vay tăng (tỷ lệ tăng 2,98% so với đầu năm), có 2 đơn vị đã thực hiện vượt chỉ tiêu dư nợ được giao gồm Agribank Đam Rông vượt 23,97% kế hoạch và Agribank Lạc Dương vượt 12,97% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu là 0,29%, tăng 0,04% so với đầu năm, nhưng thấp hơn tỷ lệ nợ xấu chung của toàn hệ thống Ngân hàng tỉnh Lâm Đồng (0,56%)…

Là ngân hàng chủ đạo trong thực hiện chính sách tín dụng nông nghiệp - nông thôn và nông dân, Agribank Lâm Đồng luôn có tỷ trọng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn ở mức cao, chiếm 86,58% tổng dư nợ, tăng 3% so với đầu năm; cho vay nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch tăng 0,9 tỷ đồng so với đầu năm; cho vay xây dựng nông thôn mới tăng 2% so với đầu năm... Việc thực hiện cho vay qua tổ vay vốn cũng cho kết quả khả quan với mức tăng trưởng so với đầu năm đạt 150 tỷ đồng, thêm 717 khách hàng và 26 tổ vay vốn, nâng tổng dư nợ cho vay qua tổ vay vốn là 960 tỷ đồng với 237 tổ vay vốn và 6.829 khách hàng…

Từ những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh triển khai thu lãi tự động và bán tự động qua tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng, thực hiện thu lãi đối với 20.935 khách hàng trên tổng số 26.422 khách hàng, tỷ lệ triển khai 79%; nhiều chi nhánh đạt tỷ lệ triển khai cao như Agribank Đơn Dương (96%), Agribank Đam Rông (93,2%)… Các hoạt động kinh doanh dịch vụ hiệu quả, với tổng doanh thu phí dịch vụ tăng 21,2% so cùng kỳ năm 2019 và các chỉ tiêu đạt tốt, như: E-Banking (68%), Kinh doanh ngoại hối (64%) và Dịch vụ Thẻ (46,95%)…; các đơn vị đã vượt tiến độ hoàn thành kế hoạch 6 tháng là Agribank Đơn Dương (58,46%), Agribank Đam Rông (57,38%), Agribank Lâm Hà (55,13%), Agribank Lộc Phát (52,35%)…

Agribank Lâm Đồng cũng triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó với dịch COVID-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các văn bản của Agribank. Qua đó, đã bảo đảm sức khỏe cho người lao động, duy trì hoạt động ngân hàng liên tục, thông suốt và an toàn. Đơn vị đã tiến hành rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng để cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc, lãi, miễn giảm lãi; đẩy mạnh cho vay mới, cho vay ưu đãi lãi suất để duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các khách hàng, ngành nghề, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh… và các giải pháp khác nhằm thực hiện đạt và vượt tiến độ kế hoạch kinh doanh trước tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, Agribank Lâm Đồng tập trung cho công tác phát triển khách hàng để tăng trưởng dư nợ, bù đắp tiến độ thiếu hụt trong quý I để tạo nguồn cho tài chính; tiếp tục đẩy mạnh cho vay hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; cho vay khách hàng pháp nhân; cho vay qua tổ vay vốn; đẩy nhanh tiến độ cho vay đối với các dự án thủy điện. Đồng thời, chi nhánh kiểm soát chất lượng tín dụng, tăng cường vai trò của Ban chỉ đạo xử lý nợ, giữ vững tỷ lệ nợ xấu theo định hướng điều hành, triển khai quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ sau xử lý; triển khai dịch vụ thanh toán hóa đơn viện phí với Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, kết nối thanh toán song phương với Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng…

Xác định trong 6 tháng cuối năm 2020, hoạt động kinh doanh của Chi nhánh tiếp tục gặp khó khăn do tác động kéo dài của dịch bệnh COVID-19, Agribank vẫn triển khai thực hiện các chính sách tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước; thực hiện nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ khách hàng và kích thích nền kinh tế, tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ khó khăn với xã hội; chủ động phối hợp với khách hàng vay trong việc rà soát, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, năng lực tài chính, khả năng trả nợ để có biện pháp tháo gỡ, chia sẻ khó khăn cho tất cả khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19...

LÊ HOA