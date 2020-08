Để người tiêu dùng yên tâm lựa chọn nông sản

Nhằm mở rộng và kết nối thị trường tiêu thụ theo hướng kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), thời gian qua, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng đã phối hợp đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, truy xuất và xử lý khắc phục đối với các mặt hàng nông sản không đáp ứng điều kiện VSATTP.

Chuỗi sản xuất trái cây có tem truy xuất, giúp người tiêu dùng yên tâm với sản phẩm mình đã lựa chọn

Nhận diện nông sản Đà Lạt

Đà Lạt (Lâm Đồng) là vùng sản xuất rau lớn nhất Việt Nam với sản lượng khoảng 2 triệu tấn rau, củ, quả mỗi năm. Chất lượng đã cao lại tươi ngon nổi tiếng nên nông sản Đà Lạt được người tiêu dùng cả nước ưa chuộng, dẫu giá bán thường cao hơn so với nông sản cùng loại nhập từ Trung Quốc.

Để thu nhiều lợi nhuận, các chủ vựa, tiểu thương đã nhập nhằng thương hiệu để bán nông sản Trung Quốc với giá ngang bằng, hoặc chỉ thấp hơn một ít so với nông sản cùng loại của Đà Lạt. Bởi hình thức bên ngoài của nông sản Đà Lạt và Trung Quốc không có sự khác biệt rõ rệt nên bằng kinh nghiệm và mắt thường, chưa chắc người tiêu dùng phân biệt được đâu là hàng Đà Lạt chính hiệu, đâu là hàng Trung Quốc đội lốt. Hậu quả là người tiêu dùng có thể mua phải những loại nông sản đội lốt nông sản Đà Lạt ở không ít khu chợ.

Cụ thể, khoai tây Trung Quốc giá rất rẻ, còn khoai tây Đà Lạt giá cao mà cung không đủ cầu. Do đó, nhiều tiểu thương đã “phát minh” ra các mánh lới để “phù phép” khoai tây Trung Quốc thành khoai Đà Lạt bán cho người tiêu dùng, thu lợi lớn. Hay như vụ việc gần đây nhất, trong tháng 7/2020, Công an huyện Đức Trọng và Công an thành phố Đà Lạt kiểm tra, phát hiện hơn 10 tấn dâu tây nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó có 1 lô phát hiện dư lượng hoạt chất Abamectin là 0,063 mg/kg, trong khi giới hạn quy định tại Thông tư 50/2016/TT-BYT là 0,02 mg/kg. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, mấu chốt của sự nhập nhằng nói trên là do nông sản Đà Lạt khi đưa ra thị trường chưa có nhãn mác xuất xứ. Hơn 80% sản lượng rau Đà Lạt được tiêu thụ ở các chợ truyền thống. Nông dân và chủ vựa cung ứng các mặt hàng nông sản Đà Lạt đã quen với chuyện nông sản làm ra, gom lại rồi đưa ra thị trường chứ không nghĩ đến chuyện phải gắn nhãn mác. Khi được bày bán chung với nông sản của các tỉnh, thành khác và nông sản nhập từ Trung Quốc, người tiêu dùng rất khó phân biệt, dẫn đến mua nhầm và vì thế mà rau Đà Lạt đang mất dần thị trường.

Để bảo vệ những nhà nông chân chính và người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ thương hiệu rau Đà Lạt vốn đã có bề dày uy tín từ lâu, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra lộ trình từ nay đến hết năm 2023, toàn bộ nông sản Đà Lạt và vùng lân cận trước khi xuất đi tiêu thụ buộc phải gắn nhãn mác xuất xứ. Mặt hàng khoai tây được chọn để triển khai trước tiên, sau đó là dâu tây và hồng… Ngoài ra, ngành Nông nghiệp đã tổ chức thành lập đoàn kiểm tra đối với nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, trong đó có 11 cơ sở kinh doanh nông sản có xuất xứ từ Trung Quốc tại địa bàn TP Đà Lạt và các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương. Qua kiểm tra cho thấy tổng số lượng hàng nông sản Trung Quốc nhập về tỉnh Lâm Đồng từ tháng 5/2020 đến nay giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, do việc bán ra chậm và có sự cạnh tranh về giá, số lượng hàng nhập về đến nay là 695,5 tấn (trong đó: khoai tây 300 tấn; hành tây: 395,5 tấn).

Từng bước xây dựng thương hiệu nông sản an toàn

Hiện nay toàn tỉnh có khoảng 150 chuỗi liên kết từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ (có hợp đồng liên kết lâu dài) với sự tham gia liên kết của 182 doanh nghiệp, hợp tác xã và 16.015 hộ nông dân (tăng 5 chuỗi so với năm 2019, số hộ tăng 215, diện tích tăng 331,3 ha). Phần lớn nông dân đã liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi khép kín từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, trong đó có 80 chuỗi liên kết đã được các tổ chức trong nước và quốc tế chứng nhận về chất lượng sản phẩm.

Đến nay, có nhiều chuỗi liên kết thực hiện khá thành công, đem lại hiệu quả thiết thực cho các bên tham gia liên kết, quy mô sản xuất, sản lượng nông sản và số lượng thành viên tham gia không ngừng tăng qua các năm. Điển hình như liên kết của HTX Tân Tiến với quy mô 80 ha, có 60 hộ tham gia liên kết, sản lượng tiêu thụ đạt 2.600 tấn/năm; Công ty TNHH Việt Farm với quy mô 30 ha, có 25 hộ tham gia liên kết, sản lượng tiêu thụ đạt 3.200 tấn/năm; Công ty TNHH SX-TM-NS Phong Thúy với 30 hộ tham gia liên kết, quy mô 130 ha, sản lượng đạt 13.000 tấn/năm; Công ty Đà Lạt Hafarm với quy mô 33,4 ha, có 167 hộ tham gia liên kết, sản lượng 30 triệu cành hoa.

Để mở rộng và kết nối thị trường tiêu thụ theo hướng kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành các điều kiện VSATTP, thời gian qua, ngành Nông nghiệp của tỉnh đã thực hiện ký kết hợp tác trong công tác quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản an toàn với Ban Quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng, Hà Nội, Cần Thơ, tổ chức hội nghị với các siêu thị chợ đầu mối... Qua đó, đã phối hợp đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, truy xuất và xử lý khắc phục đối với các mặt hàng nông sản không đáp ứng điều kiện về an toàn thực phẩm.

Bà Nguyễn Thùy Quý Tú, Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cho biết, xu thế hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu hiện nay sẽ là cơ hội để các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của Lâm Đồng có khả năng xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt, vừa qua Lâm Đồng đã xây dựng thành công thương hiệu Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành cùng với 19 nhãn hiệu nông sản các loại, sẽ tạo ra nhiều cơ hội mở rộng thị trường nông sản.

Qua hoạt động tại các chuỗi cho thấy, ngoài ổn định đầu ra cho nông sản, chủ động nguồn nguyên liệu cho chế biến, việc các nông sản tham gia liên kết chuỗi có chứng nhận sản phẩm an toàn, được canh tác theo đúng quy trình kỹ thuật, được dán tem truy xuất nguồn gốc, được sơ chế và chế biến trước khi đưa ra thị trường nên phần lớn có giá bán cao hơn từ 15-20% giá của sản phẩm cùng loại trên thị trường. Bên cạnh đó, việc các đơn vị sản xuất, sơ chế, chế biến tham gia mô hình chuỗi sản xuất đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, đã thực hiện tốt việc kiểm soát ATVSTP theo chuỗi, kết quả phân tích mẫu các chỉ tiêu về ATVSTP đều đạt yêu cầu theo quy định. Các cơ sở sản xuất theo chuỗi ATVSTP của Lâm Đồng đã đạt hiệu quả rất lớn, toàn bộ diện tích trong chuỗi được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm tiêu thụ tăng nhanh và ổn định, từ đó tiếp tục củng cố niềm tin đối với người tiêu dùng trên thị trường, xây dựng thương hiệu nông sản của tỉnh thành thương hiệu mạnh trong nước và khu vực.

PHONG VÂN