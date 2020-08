Giá cà phê trên đà tăng trở lại

Sở Công thương Lâm Đồng cho biết, giá cà phê khu vực Tây Nguyên tăng hơn 1.000 đồng/kg so với cách nay hơn 1 tuần, dao động 32.800 - 33.500 đồng/kg.

Người dân thu hoạch cà phê Arabica tại xã Lạc Xuân, huyện Lạc Dương

Theo đó, cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giá cao nhất ở mức 33.500 đồng/kg; Lâm Đồng được thu mua với mức 32.800 đồng/kg; Gia Lai giá cà phê ở mức 33.200 đồng/kg và Kon Tum thu mua ở mức 33.000 đồng/kg. Trước đó khoảng mấy tháng nay, giá cà phê ở mức thấp, dao động từ 28.000 - 29.500 đồng/kg.

Theo Sở Công thương tỉnh, đây là mức giá cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 do ảnh hưởng bởi thị trường cà phê thế giới. Trong phiên giao dịch tại 2 sàn giao dịch trên thế giới, giá các loại cà phê đều cùng tăng nhẹ. Tổng cục Hải quan Việt Nam ngày 15/8 báo cáo xuất khẩu cà phê tháng 7/2020 của Việt Nam đã giảm 22% so với cùng kỳ xuống 141.282 tấn và xuất khẩu cà phê trong thời gian từ tháng 1-7/2020 của Việt Nam đã giảm 1,01% xuống 1,05 triệu tấn.

C.PHONG