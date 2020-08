Kiểm tra 11 cơ sở kinh doanh nông sản Trung Quốc

Trong tháng 7 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã thành lập đoàn kiểm tra 17 cơ sở kinh doanh nông sản, trong đó có 11 cơ sở ở thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương kinh doanh nông sản nguồn gốc, xuất xứ từ Trung Quốc.

Qua thống kê từ tháng 5 đến tháng 7/2020 cho thấy, tổng số lượng hàng nông sản Trung Quốc nhập về Lâm Đồng khoảng 695,5 tấn. Cụ thể, gồm 395,5 tấn hành tây và 300 tấn khoai tây. Giá nhập khoai tây từ 8.500-9.000 đồng/kg; hành tây từ 2.800-6.000 đồng/kg. Chênh lệch giá mua vào với bán ra 1.000-3.000 đồng/kg khoai tây; 3.700-4.000 đồng/kg hành tây.

Kết quả lấy 2 mẫu hành tây và 1 mẫu khoai tây Trung Quốc đưa đi phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đều đạt ngưỡng an toàn. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, số lượng khoai tây và hành tây nhập về Lâm Đồng đã giảm đáng kể, do sức mua chậm và có sự cạnh tranh về giá cả bán ra…

VŨ VĂN