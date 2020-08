Nông dân Lâm Đồng thường xuyên tìm kiếm các loại giống mới, chất lượng cao bổ sung vào danh sách cây trồng địa phương, mang lại thu nhập tốt cho người trồng. Và, một trong những giống mới được phổ biến ở Đà Lạt và vùng phụ cận là trái bí màu đỏ cam với tên “bí giọt nước”.

Chụp hình cùng bí giọt nước

Gia đình anh Châu Ngọc Hiếu, thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ là một trong những nông hộ canh tác sớm loại bí giọt nước này. Anh Hiếu cho biết, bí giọt nước được nông dân gọi với cái tên như vậy do hình thức trái bí giống như một giọt nước khổng lồ. Khi trái còn non có màu vàng nhạt, càng phát triển trái chuyển màu đến khi chín có màu đỏ cam rực rỡ. Đặc biệt, loại bí này chỉ trồng được trong nhà kính, trồng ngoài trời trái non sẽ thối, rụng. Với diện tích 1 sào nhà kính, anh Hiếu xuống giống 2.300 gốc bí. Trồng bí giọt nước không cần làm giàn nhưng phải sử dụng dây treo thân bí lên cao, hoa sẽ ra từ nách lá trổ ra đơn trái. Anh cho biết: “Bí giọt nước trồng từ hạt, tôi nhận hạt, ươm giống trong bầu hết 1 tháng thì cây lớn tầm 20 cm và trồng xuống vườn. Sau 2,5 tháng thì bí bắt đầu cho thu hoạch. Năng suất 1 gốc từ 2-3 trái, mỗi trái nặng từ 1 tới 1,5 kg”. Tùy mức độ chăm sóc, bí giọt nước sẽ thu hoạch được trong vòng 4-6 tháng. Với 2.300 gốc bí, anh Hiếu đang thu hoạch được 1 tạ trái/ tuần, cung cấp theo hợp đồng với Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Vườn Nhà.

Còn với Kiến Huy Farm, thôn Đạ Đum, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, bí giọt nước đang là một trong những cây trồng mới của công ty. Anh Lê Quốc Cường, cán bộ Kiến Huy Farm chia sẻ: Cây bí giọt nước hợp với nhà kính, đồng thời phải có biện pháp thụ phấn nhân tạo, vì để tự nhiên, cây gần như không thể tự thụ phấn, không có trái. Kiến Huy Farm đã nuôi nhiều ong Ý chuyên phục vụ thụ phấn hoa các loại trong nông trại. Hiện nông trại bắt đầu thu hoạch bí giọt nước cung cấp cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Giá giống bí giọt nước không cao, chỉ trên dưới 3 ngàn đồng/hạt, song quy trình trồng đòi hỏi chăm sóc tốt trong điều kiện nhà kính.

Chị Lương Thị Yến Vân, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Vườn Nhà, đóng chân tại Đà Lạt, đơn vị liên kết với nông dân trồng bí giọt nước tại khu vực Xuân Thọ, Đà Lạt cung cấp thông tin thêm: HTX hiện đang là đơn vị cung cấp giống cũng như bao tiêu sản phẩm cho một số nông hộ. Bí giọt nước có tên thị trường là bí Hokkaido, có nguồn gốc từ Nhật Bản, ưa khí hậu mát mẻ. Thuộc giống bí đỏ nhưng bí Hokkaido có vỏ rất mềm, thịt dẻo, ngọt, thơm. Khi ăn chỉ cần bỏ ruột, có thể nấu nguyên vỏ vì vỏ gặp nhiệt cũng mềm và ăn ngon. Trái bí Hokkaido cung cấp lượng chất xơ, vitamin A rất tốt cho sức khỏe người dùng. Hiện HTX đang bao tiêu với nông dân sản phẩm bí giọt nước với giá 40 ngàn đồng/kg. Chị cho biết, thị trường bắt đầu làm quen với bí giọt nước và trong thời gian tới, đây sẽ là loại trái cạnh tranh với những sản phẩm bí đỏ truyền thống.

Tuy nhiên, chị Lương Thị Yến Vân cung cấp thêm, nông dân trồng bí giọt nước cần chú ý tới bệnh phấn trắng và ruồi vàng hại trái. Cần giữ vườn thông thoáng, mật độ trồng vừa phải, làm lá hàng ngày để đảm bảo độ thoáng. Còn về tiêu thụ sản phẩm, do đây là loại rau ăn quả cao cấp, giá trên thị trường khá cao nên tiêu thụ phổ biến khó khăn, nông dân cần liên kết với các doanh nghiệp, đơn vị bao tiêu sản phẩm để đảm bảo đầu ra ổn định. Hiện nông dân Đà Lạt và vùng phụ cận trồng bí giọt nước đều trồng theo hợp đồng liên kết với đơn vị thu mua. Và một điều khá đặc biệt là bí giọt nước, với vẻ ngoài đẹp, màu sắc sặc sỡ bắt đầu thu hút nhiều bạn trẻ tới chụp hình, góp thêm cho du lịch Đà Lạt một nét son.

DIỆP QUỲNH