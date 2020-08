Tổng thu ngân sách Nhà nước 7 tháng đạt 56% dự toán

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến hết tháng 7/2020 đạt 5.219,4 tỷ đồng, bằng 56% dự toán địa phương và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các khoản thu do ngành thuế quản lý đạt 4.936,8 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch và tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Các địa phương đều có mức thu đạt từ 57% trở lên so với dự toán. Trong đó, Cát Tiên đang dẫn đầu về tiến độ thu ở mức 86% dự toán; các địa phương có tiến độ thu tốt là: Đam Rông 79%, Bảo Lâm 77% và Đơn Dương 73%.

PHẠM LÊ