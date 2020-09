60 tỷ đồng xây dựng đường gom cao tốc Liên Khương - Prenn

(LĐ online) - Sáng 17/9, Sở Giao thông Vận tải cho biết, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường gom cao tốc Liên Khương – Prenn với tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng.

Đường cao tốc Liên Khương – Prenn đoạn qua địa bàn xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng

Theo hồ sơ thiết kế, đường gom được xây dựng mới cống dân sinh tại Km 213+678 với quy mô 2 làn xe bằng bê tông xi măng cốt thép dài 35 m; đầu cống thiết kế dạng tường chắn bằng bê tông xi măng MI50 chắn đất dọc theo đường cao tốc; kết cấu mặt đường chạy trực tiếp trên cống được thảm bằng bê tông nhựa…

Riêng phần đường gom hai bên đường cao tốc có tổng chiều dài 2,97 km theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi có kết cấu mặt đường, lề gia cố bằng thảm bê tông nhựa chặt C19 dày 7 cm, trên lớp móng cấp phối đá dăm dày 36cm; xây dựng rãnh dọc hình thang hở bằng tấm bê tông đúc sẵn; hệ thống thoát nước ngang bằng cống hộp bê tông cốt thép và cống tròn, được thiết kế nối dài với cống ngang hiện hữu của đường cao tốc;…

Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn năm 2020 tới 2022.

Trước đó, nhiều năm liền, do chưa có đường gom dân sinh ở đoạn giữa cao tốc nên người dân hai bên đường thường xuyên phá hàng rào và dải phân cách để đi làm khiến xe cộ lưu thông mất an toàn, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra. Chính vì vậy, việc xây dựng đường gom dân sinh song hành với đường cao tốc Liên Khương – Prenn sẽ đảm bảo an toàn giao thông tốt hơn, đáp ứng nhu cầu đi lại, phục vụ sản xuất của người dân hai bên đường cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

CHÍNH THÀNH