Bảo Lâm: Đẩy mạnh phát triển liên kết trong sản xuất

Bảo Lâm hiện có 3 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có thế mạnh tại địa phương, gồm Hợp tác xã (HTX) Gia Phát với dự án phát triển nuôi chim cút bền vững; HTX nông sản sạch TMDV Lộc An với dự án phát triển sản xuất - tiêu thụ quả bơ và tinh dầu từ quả bơ; Công ty TNHH Nguyên Phúc Nông với dự án phát triển sản xuất tiêu thụ cà phê GOT. Huyện hiện cũng đã xây dựng được các chuỗi liên kết điển hình, hoạt động hiệu quả như: liên kết sản xuất cà phê bền vững (HTX Nông nghiệp An Lộc, Công ty Acom); liên kết sản xuất, chế biến chè (Công ty TNHH Uyển Du, Công ty Hằng Sơn Điền, HTX Tâm Đức, Công ty Cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre); liên kết sản xuất bơ, sầu riêng có chất lượng cao (HTX Nông sản - Dịch vụ Lộc Nam Farm và Công ty TNHH Long Thủy) và chuỗi VietGAHP chăn nuôi heo huyện Bảo Lâm.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP cũng được huyện tập trung đẩy mạnh trong những năm qua. Hiện huyện có 4 sản phẩm đạt tiêu chuẩn cấp tỉnh (2 sản phẩm bơ 034, 1 sản phẩm bơ Booth, 1 sản phẩm cà phê rang xay); 6 sản phẩm đạt tiêu chuẩn cấp huyện (1 sản phẩm chăn tơ tằm từ dệt, 1 sản phẩm sầu riêng, 2 sản phẩm cà phê rang xay, 1 sản phẩm mắc ca và 1 sản phẩm chanh dây).

N.NGHĨA