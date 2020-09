CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ VI (2020-2025)

Trang trại hữu cơ Organic theo chuẩn châu Âu của Vinamilk trên đất Đơn Dương là điểm sáng trong chăn nuôi bò sữa tại Lâm Đồng và trong cả nước.

Thu mua sữa tươi cho nông dân tại một trạm thu mua của Vinamilk ở Đơn Dương

Trang trại “3 không”

Năm 2012, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk đã cho xây dựng trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung công nghệ cao tại xã Tu Tra, Đơn Dương.

Tiền thân của trang trại này là Dự án phát triển nguồn nguyên liệu sữa tại Lâm Đồng - một chương trình hợp tác giữa Vinamilk và Công ty Campina của Hà Lan, với nhiệm vụ là nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi bò sữa và thu mua sữa của nông dân nuôi bò.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bò sữa Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk được thành lập tháng 11/2005, với ngành nghề kinh doanh chính là chăn nuôi bò sữa, nhằm cung cấp sữa tươi nguyên liệu cho các nhà máy sữa của Vinamilk, cung cấp con giống chất lượng cao cho nông dân, thu mua sữa tươi nguyên liệu từ nông dân, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, thú y, cung cấp thức ăn, vật tư thiết bị trong chăn nuôi bò sữa.

Hiện công ty này có 12 trang trại trong nước với tổng đàn bò 23 nghìn con, trong đó riêng tại Lâm Đồng, Công ty có 3 trang trại (gồm 1 trang trại nuôi bò công nghệ cao tiêu chuẩn Global Gap và 2 trang trại chăn nuôi bò tiêu chuẩn hữu cơ Organic châu Âu). Tổng đàn bò sữa của cả 3 trang trại tại Lâm Đồng là 2.600 con.

Theo ông Chu Đức Toàn - Giám đốc Trang trại Bò sữa Vinamilk Đà Lạt, trong vòng 8 năm qua, các trang trại tại Lâm Đồng đã có những bước phát triển vượt bậc trong các hoạt động của mình, từ sản xuất kinh doanh, phát triển vùng nguyên liệu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân. Những hoạt động đó đã góp phần giúp Lâm Đồng trở thành một trong những vùng nguyên liệu sữa tươi chính cho các nhà máy chế biến sữa của Vinamilk.

Theo ông Toàn, cả 3 trang trại tại Lâm Đồng lâu nay đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng với những tiêu chuẩn quốc tế cao nhất; được các tổ chức quốc tế như Bureau Veritas chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; tổ chức Union Control chứng nhận đạt tiêu chuẩn Global Gap phiên bản 5.2. Trong đó, Global Gap là một bộ tiêu chuẩn về nông trại được công nhận trên phạm vi quốc tế dành cho việc thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

Đặc biệt, 2 trang trại của đơn vị được tổ chức Control Union chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ của Cộng đồng chung châu Âu - EU Organic với tiêu chí “3 không”, bao gồm không biến đổi Gene; không sử dụng Hormone tăng trưởng và không sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc trừ sâu, phân bón hóa học.

Với tiêu chí không biến đổi Gene, toàn bộ thức ăn cho bò tại đây (bao gồm thành phần chính là cỏ tươi và một phần thức ăn thô khác) được gieo trồng theo quy trình hữu cơ Organic, không sử dụng hạt giống biến đổi Gene cũng như đảm bảo không chứa các thành phần biến đổi Gene. Thức ăn phải đạt chất lượng 100% hữu cơ.

Với tiêu chí không sử dụng Hormone tăng trưởng, quy trình chăm sóc đàn bò đảm bảo không chịu sự can thiệp của các loại hóa chất, đặc biệt hoàn toàn không sử dụng Hormone tăng trưởng cho bò.

Với tiêu chí không sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, đàn bò trang trại, theo ông Toàn, lâu nay được chăn thả quanh năm trên đồng cỏ hữu cơ hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc trừ sâu và phân bón hóa học trong quá trình trồng trọt và chăn nuôi.

Cùng đó, trong quá trình chăn nuôi và sản xuất, trang trại cũng tuân thủ việc bảo vệ môi trường; bảo vệ sức khỏe, an toàn, phúc lợi của người lao động; luôn xem trọng đến các vấn đề “phúc lợi” của vật nuôi. Chính vì vậy, trang trại đã được Cục Chăn nuôi thú y công nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đi đầu về công nghệ

Để đạt được những tiêu chuẩn khắt khe trên, theo ông Toàn, trang trại Lâm Đồng đã không ngừng đổi mới trang thiết bị, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Cùng với hệ thống chuồng trại được thiết kế và đầu tư bài bản, toàn bộ bò tại đây đều được đeo thẻ nhớ (chip) và được quản lý bằng hệ phần mềm SCR, Delpro cho phép theo dõi tình trạng sức khỏe, năng suất, sản lượng sữa, tình trạng động dục của từng con, từ đó kịp thời chăm sóc sức khỏe, phối giống và điều chỉnh khẩu phần.

Trang trại cũng kiểm soát nguồn nguyên liệu thức ăn cho bò chặt chẽ ngay tại phòng quản lý chất lượng trước khi đưa vào phối trộn theo công thức TMR (total mixed ration: tổng tỷ lệ phối trộn) phù hợp với từng lứa tuổi, năng suất, lứa đẻ và số ngày vắt sữa, đồng thời ứng dụng công nghệ cao đưa vào sử dụng robot trong việc gom đẩy thức ăn hàng ngày.

Bên cạnh đó, để đảm bảo hệ thống chuồng trại thoáng mát, trang trại đã đưa vào sử dụng hệ thống làm mát, hoạt động kết hợp giữa quạt và béc phun sương điều chỉnh tự động theo chỉ tiêu THI (Temperature Humidity Index - chỉ tiêu đo độ stress của bò), tạo một môi trường sống thuận lợi cho bò. Trang trại cũng áp dụng hệ thống vắt sữa tự động cho 60 con trong 1 lần vắt với tần suất vắt 3 lần/ngày.

Việc áp dụng đồng bộ tất cả các phương pháp trên đã giúp năng suất sữa của trang trại tăng nhanh, bình quân đạt 30 lít/con/ngày. Đồng thời làm tăng chất lượng sữa thể hiện qua các tiêu chí cơ bản như tỷ lệ tế bào soma dưới 300.000 Tb, chỉ tiêu vật chất khô trên 8,5%, chỉ tiêu béo trên 3,6%. Đồng thời, việc tăng NSS cũng đã giúp trang trại giảm được giá thành xuống dưới 40 cent/1 kg sữa.

Cùng đó, không chỉ đầu tư về công nghệ, Công ty luôn coi công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là yếu tố then chốt đối với việc phát triển. Theo ông Toàn, trang trại đã và đang tiếp tục triển khai chương trình liên kết với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp đào tạo chuyên ngành chăn nuôi bò sữa, nhận thực tập sinh, nhằm đảm bảo cho các bạn sinh viên được tham quan thực tế và học tập kinh nghiệm, cập nhật kiến thức và công nghệ mới trong ngành chăn nuôi bò sữa.

Riêng tại Lâm Đồng, theo ông Toàn, trang trại đã giải quyết công ăn việc làm ổn định cho gần 200 lao động cùng hơn 30 lao động thời vụ là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Gắn kết với người chăn nuôi bò

Với tổng đàn bò sữa hơn 20 nghìn con như hiện nay, Lâm Đồng là 1 trong 5 tỉnh có số lượng bò sữa lớn nhất cả nước và là địa phương có tốc độ tăng đàn, tăng sản lượng cao nhất trong cả nước những năm vừa qua.

Vinamilk với cam kết của mình, đã đảm bảo việc thu mua sữa tươi cho các hộ chăn nuôi quanh năm với giá cả ổn định. Trong 2 năm 2017-2018, Công ty đã đầu tư và đưa vào hoạt động 6 trạm thu mua sữa mới cùng với 1 trạm thu mua cũ trước đó, nâng công suất thu mua hàng ngày lên đến 200 tấn. Hiện nay, Công ty đang thu mua hơn 100 tấn/ngày.

Công tác chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc bò sữa cũng được trang trại đặc biệt quan tâm. Tại các điểm thu mua sữa tươi đều có cán bộ tư vấn, hỗ trợ nông dân trong quá trình chăn nuôi để nâng cao chất lượng sữa, giúp bà con nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi

Trang trại cũng cung cấp thức ăn hỗn hợp cho nông dân chăn nuôi bò sữa tại địa phương; chất lượng thức ăn được sản xuất theo yêu cầu kỹ thuật của Vinamilk, bình quân mỗi ngày cung cấp hơn 80 tấn cám cho các hộ nông dân (gần 30 nghìn tấn cám/năm).

Đặc biệt, Công ty lâu nay còn thu mua thức ăn thô của người dân địa phương cung cấp cho trang trại với khoảng 20 nghìn tấn bắp cây và cỏ hằng năm. Không ít hộ nông dân trên địa bàn lâu nay đã chuyển đổi hằng nghìn hecta đất nông nghiệp từ trồng bắp lấy quả sang trồng bắp lấy thân để bán cho Công ty với thu nhập rất ổn định. Cùng với Đơn Dương, hiện Công ty đang kết hợp với nông dân các huyện Đức Trọng và Di Linh xây dựng vùng nguyên liệu thức ăn thô xanh thông qua việc chuyển đổi những vùng lúa 1 vụ kém hiệu quả sang trồng bắp cây.

Là doanh nghiệp đi đầu trong chăn nuôi bò sữa và thu mua sữa, theo ông Toàn, Trang trại bò sữa Vinamilk Đà Lạt đã gắn kết mật thiết, bền vững với nông dân trong tỉnh. “Những cam kết giữa Vinamilk và tỉnh Lâm Đồng đã được chúng tôi thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm để hướng đến những mục tiêu tốt hơn cả cho doanh nghiệp và cho nông dân”- ông Toàn khẳng định.

GIA KHÁNH