Cuối năm 2020, Trạm thu phí BOT Định An triển khai thu phí tự động không dừng

(LĐ online) - Sáng 11/9, Công ty TNHH Hùng Phát (Chủ đầu tư cao tốc Liên Khương-Prenn) cho biết đã hoàn thành lắp đặt xong 4 làn thu phí tự động không dừng (viết tắt là ETC).

Dự kiến Trạm thu phí BOT Định An thu phí tự động vào cuối năm 2020

Hiện, phía đơn vị đang chờ nhà cung cấp dịch vụ đấu nối thiết bị là có thể bắt đầu triển khai ETC tại Trạm thu phí Định An (Quốc lộ 20, xã Định An, huyện Đức Trọng), thuộc đường cao tốc Liên Khương – Prenn đi vào hoạt động.

Theo Công ty TNHH Hùng Phát, cuối tháng 8/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức ETC tại Trạm thu phí Định An.

Dự án ETC quy mô 6 làn thu phí ô tô (mỗi chiều 3 làn), với tổng mức đầu từ hơn 19 tỷ đồng, bằng nguồn vốn của nhà đầu tư (Công ty TNHH Hùng Phát). Trong đó, chi phí thiết bị phần mềm hơn 13 tỷ đồng, còn lại khoảng 6 tỷ đồng chi phí xây dựng, quản lý, đầu tư xây dựng, dự phòng... Nhà đầu tư được hoàn trả lại nguồn vốn này từ nguồn thu phí cao tốc Liên Khương – Prenn theo quy định tại Quyết định 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến, thời gian thực hiện là đến ngày 30/12/2020 sẽ hoàn thành đưa vào khai thác hệ thống ETC trên 4 làn xe (mỗi chiều 2 làn). Đến ngày 30/6/2021 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác toàn bộ 6 làn xe thu phí không dừng (mỗi chiều 3 làn).

Trước đó, dự án ETC tại trạm BOT Định An được lên kế hoạch hoạt động vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, việc triển khai chậm so với yêu cầu do còn nhiều vướng mắc khách quan về thời gian lấy ý kiến từ Bộ Giao thông Vận tải. Bộ hướng dẫn chưa rõ ràng, lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ còn lúng túng và đang vướng mắc về pháp lý…

Hiện, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Giao thông Vận tải tham mưu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng cho Trạm thu phí Định An theo quy định, đảm bảo đồng bộ, kết nối liên thông trên toàn quốc, vận hành hiệu quả, an toàn, đúng tiến độ theo yêu cầu.

BOX: ETC là làn thu phí tự động, chỉ dành riêng cho xe đủ điều kiện được lưu thông (đã mở tài khoản, dán thẻ nhận diện và nạp tiền). Xe chưa có thẻ hoặc có thẻ nhưng tài khoản không đủ tiền thì không đi vào làn thu phí ETC.

CHÍNH THÀNH