Kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại TP Bảo Lộc

(LĐ online) - Sáng 22/9, đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với UBND TP Bảo Lộc về tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn TP.

Toàn cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng với TP Bảo Lộc về thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020

Tại buổi làm việc, ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc đã báo khai quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm 2020 của địa phương. Mặc dù bị ảnh hướng lớn bởi dịch Covid - 19, nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố vẫn đảm bảo ổn định. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 9.640 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2019; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 163 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.084 tỷ đồng, bằng 68% dự toán, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, thu ngân sách Nhà nước do TP quản lý đạt hơn 462 tỷ đồng, bằng 78% dự toán và tặng 8% so với cùng kỳ… Nhiều lĩnh vực khác cũng đạt được những kết quả tích cực.

Đối với tiến độ xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công, năm 2020, Bảo Lộc được bố trí nguồn vốn xây dựng cơ bản là 208,997 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Nhà nước do thành phố trực tiếp quản lý là 197,877 tỷ đồng và vốn nhân dân đóng góp là 11,120 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn này được phân bổ bố trí đầu tư xây dựng 77 công trình; trong đó, có 6 công trình đã hoàn thành, 28 công trình chuyển tiếp, 32 công trình khởi công mới và 11 công trình chuẩn bị đầu tư.

Đến giữa tháng 9/2020, khối lượng đã thực hiện các công trình, dự án đạt 99,428 tỷ đồng, bằng 50,25% kế hoạch. Đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, đến giữa tháng 9, địa phương giải ngân được 86,3 tỷ đồng, bằng 43,62% kế hoạch vốn giao.

Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng phát biểu đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Nhìn chung, tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công từ các nguồn của Trung ương, của tỉnh Lâm Đồng, nguồn vốn xổ số kiến thiết và các nguồn vốn của TP Bảo Lộc bố trí thực hiện còn chậm, chưa đạt kế hạch đề ra. Nguyên nhân là do thời gian qua, dịch Covid - 19 diến biến phức tạp ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn. Cùng với đó, việc công bố đơn giá mới về nhân công, thiết bị, máy mọc, vật liệu khiến các dự án khởi công mới trên địa bàn thành phố vướng mắc về thục tục chọn chủ đầu tư, nhà thầu nên hầu hết chưa thể triển khai thực hiện. Ngoài ra, một số dự án trên địa bàn bị vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng nên chưa thể triển khai thi công đúng tiến độ. Đến nay, TP Bảo Lộc có 3 dự án xây dựng cơ bản từ nguồn vốn đầu tư công đối với 9 công trình trường học chưa thể triển khai thực hiện do vướng mắc thủ tục lựa chọn lại các chủ đầu tư đủ năng lực theo quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Văn Việt đánh giá cao những kết quả mà Bảo Lộc đã đạt được trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020.

Riêng đối với tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đánh giá kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của TP Bảo Lộc tuy cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, nhưng chưa thuyết phục. Trong thời gian tới, TP Bảo Lộc cần chỉ đạo quyết liệt để các ngành chức năng, các chủ đầu tư và đơn vị thi công triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác giải phóng mặt mằng và đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

Ông Trương Hữu Hiệp - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Địa phương và các chủ đầu tư phải có giải pháp thúc đẩy các nhà thầu kiểm soát khối lượng thi công, thi công đến đâu phải giải ngân đến đó; cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng các công trình, dự án đang triển khai và tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sai sót nào về chất lượng công trình.

Đối với các dự án đề xuất đầu tư mới trên địa bàn TP Bảo Lộc theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, địa phương cần rà, lập danh mục dự án để tránh bị động khi tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Riêng đối với các dự án trường học, phải tuyệt đối không được lựa chọn các chủ đầu tư không đủ năng lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt yêu cầu, từ nay đến cuối năm 2020, bằng mọi giá TP Bảo Lộc phải quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đầu tư công và giải ngân được nguồn vốn trên 95% kế hoạch.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã đánh giá về những khó khăn mà tỉnh Lâm Đồng nói chung và TP Bảo Lộc nói riêng đang gặp phải khi triển khai Dự án đường tránh phía Nam TP Bảo Lộc. Dự án này được Trung ương bố trí nguồn vốn 760 tỷ đồng, nhưng hiện đang tạm dừng thi công do hết vốn. Hiện, Dự án còn 5,5 km chưa thi công, với tổng mức đầu tư dự tính khoảng 183 tỷ đồng và Trung ương đang giao tỉnh Lâm Đồng bố trí vốn để thực hiện. Tới đây, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét bố trí vốn để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án.

Lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh cũng đã có những đóng góp, đề xuất quan trọng để TP Bảo Lộc thực hiện có hiệu quả các công trình, dự án từ nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn.

KHÁNH PHÚC