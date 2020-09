Lão nông mở hướng trồng rau VietGAP trong nhà kính

Vườn rau công nghệ cao 5.000 m2 được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP của gia đình ông Phạm Xuân Khoa (thôn Sê Đăng, N’Thôl Hạ), có liên kết với công ty mỗi tháng cung ứng 9 tấn hàng được bán với giá cao.

Diện tích 5.000 m2 rau công nghệ cao đem lại lợi nhuận 400 triệu đồng/năm cho gia đình ông Phạm Xuân Khoa

Sự năng động và tư duy đổi mới không hẳn là “độc quyền” của giới trẻ. Lão nông Phạm Xuân Khoa đã chứng minh điều đó khi bắt đầu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm, khi đã ở tuổi 60.

Ông cho biết, ở xã N’thôl Hạ người dân chủ yếu trồng cà phê, vào những năm 2008, khi giá cà phê xuống thấp, diện tích thì già cỗi, tôi bàn bạc với gia đình phá bỏ vườn cà phê này để chuyển sang trồng rau màu. Trồng được một khoảng thời gian, nhận thấy rau màu trồng ngoài trời phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, đến năm 2012, tôi đầu tư nhà kính để trồng rau theo hướng công nghệ cao. Ban đầu diện tích nhà kính này còn rất sơ sài, chỉ có tác dụng che mưa gió. Sau nhiều năm làm ăn có lợi nhuận, vào năm 2014, tôi quyết định đầu tư bài bản hơn, toàn bộ vườn rau của tôi được bao bọc kĩ bằng màng nhà kính do hãng Ginegar (Israel) sản xuất, vừa ngăn cản côn trùng vào gây hại vườn rau, vừa đảm bảo những điều kiện cần thiết về độ ẩm, ánh sáng, bên cạnh đó hệ thống tưới nước nhỏ giọt và trồng cây trên giá thể giúp rau sinh trưởng, phát triển tốt. Tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 2,5 tỷ đồng.

Mô hình rau VietGAP của ông Khoa được Dự án Xây dựng và Kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm (FAPQDC) do Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA) tài trợ. Qua đó, đã góp phần cải thiện đáng kể chất lượng, an toàn và khả năng tiếp cận thị trường của nông sản thực phẩm tại Việt Nam; lợi nhuận của người nông dân tăng thêm từ 5-10%.

Ông Khoa chia sẻ: “Với nền tảng trồng nhà kính lâu năm và được tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn, tôi phải tuân thủ quy trình ghi nhật ký cho rau, ngày trồng, ngày bón phân hay bơm thuốc đều phải được ghi lại tỉ mỉ để có thể truy xuất nguồn gốc rau quả. Tuy cực nhưng theo ông Khoa, hiệu quả làm rau theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp rất cao. Lúc đầu ông còn phân vân và nghĩ rằng sản xuất rau VietGAP hạn chế sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu nên năng suất thấp. Nhưng khi sản xuất vụ đầu tiên thì rau VietGAP cho năng suất tương đương rau thông thường. Những vụ sau có kinh nghiệm, năng suất còn cao hơn rất nhiều. Không những thế, làm rau VietGAP còn giảm chi phí sản xuất. Thời gian cách ly sau khi bón phân, phun thuốc từ 10-15 ngày mới thu hoạch nên chất lượng rau đảm bảo an toàn. Tôi đã tạo nên những luống rau xanh tươi, đảm bảo chất lượng đặc biệt”.

Thông qua ghi chép thường xuyên, dưới sự hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, đánh giá, kiểm tra chất lượng từ Công ty Phong Thúy, người nông dân luôn có những điều chỉnh kịp thời, để cung cấp cho thị trường sản phẩm an toàn nhất. Theo lịch vụ, tùy nhu cầu của thị trường, các diện tích trồng trọt sẽ luân canh, mùa nào thức nấy. Ông Khoa cho biết, kể cả những lúc nông sản rớt giá thì nông dân tham gia hệ thống với công ty cũng được đảm bảo không bị lỗ vốn, bởi có sự đảm bảo đầu ra do liên kết tiêu thụ sản phẩm. Thêm vào đó, Công ty Phong Thúy cũng trực tiếp thu mua tại vườn, không qua trung gian, do đó vừa đỡ kinh phí, vừa tạo cho người nông dân có đầu ra ổn định.

Do trồng kiểu cuốn chiếu nên sản lượng và thu nhập của gia đình ổn định khi không tốn nhiều công chăm sóc, với diện tích 5.000 m2, ông Khoa xuất bán bình quân mỗi ngày 3 tạ rau, lợi nhuận thu về khoảng 400 triệu đồng/năm.

Hiện nay việc áp dụng VietGAP giúp nông dân không những tăng năng suất nhờ vào các kỹ thuật canh tác mà còn giúp đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Ông Lê Bá Dương, Phó Chủ tịch UBND xã N’thôl Hạ, ghi nhận, thực tế, từ nhiều năm nay, trồng rau trong nhà kính đã được nhiều hộ dân ở các địa phương lựa chọn để phát triển kinh tế. Hộ ông Phạm Xuân Khoa là người tiên phong trồng rau VietGAP trong nhà kính.

Chính quyền xã N’thôl Hạ đánh giá rất cao mô hình này, qua đó cũng đã mở ra hướng làm ăn cho nhiều hộ dân nơi đây chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư nhà kính trồng rau, hoa với quy mô lớn hơn để có thu nhập, nâng cao đời sống gia đình. Xã tiếp tục vận động Nhân dân chuyển đổi cây trồng, đồng thời giúp người dân tìm kiếm, mở rộng thị trường, đảm bảo tiêu thụ rau, củ, quả một cách tốt nhất. Để từ đó, góp phần tạo thế đa cây trồng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

HOÀNG YÊN