Thị trường bánh Trung thu thấp thỏm vì Covid-19

(LĐ online) - Còn hơn 3 tuần nữa mới đến Rằm tháng Tám nhưng trên nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Đà Lạt, từ nhiều ngày qua, những ki ốt bán bánh Trung thu đã được dựng lên. Khác hẳn với không khí sôi động của những năm trước, hiện nay, lượng người mua bánh Trung thu rất ít, khiến nhiều cửa hàng lo ngại về tình trạng buôn bán ế ẩm do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Thương hiệu bánh trung thu Tường Huy nổi tiếng tại Đà Lạt năm nay sản xuất chỉ bằng 1/3 những năm trước

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân trong dịp Tết Trung thu năm nay, các thương hiệu có tiếng trong lĩnh vực này đã lựa chọn những vị trí đắc địa tại các tuyến đường trung tâm TP Đà Lạt như Phan Đình Phùng, Trần Quốc Toản, khu Hòa Bình… để lập ki-ốt bày bán sản phẩm. Theo tìm hiểu, các sản phẩm bánh phục vụ thị trường Tết Trung thu năm nay đa dạng về mẫu mã, giá cả dao động từ 40.000 đồng - 390.000 đồng/cái tùy theo trọng lượng, chất lượng. Đối với các dòng bánh sang trọng, cao cấp, giá từ 450.000 đồng - 3,5 triệu đồng/hộp. Năm nay, thị trường bánh trung thu xuất hiện thêm một số loại bánh mới, đơn cử là loại bánh cao cấp với 1 hộp 6 bánh đựng trong vỏ hộp có chất liệu sơn mài cộng với hộp trà ô long có giá 4.500.000 đồng.

Dù mở bán sớm và đã có khách mua nhưng các cơ sở kinh doanh bánh Trung thu ở Đà Lạt đều cho biết hạn chế nhập hàng vì lo ế ẩm do Covid-19.

Khách hàng mua bánh thưa thớt trong những ngày qua

Ông Nguyễn Mạnh Tường - Chủ hiệu bánh trung thu Tường Huy trên đường Nguyễn Công Trứ (TP Đà Lạt) cho biết: “Như mọi năm, chúng tôi bán phần lớn bánh để khách mua về làm quà nhưng năm nay dự báo thị trường sẽ giảm nhiệt hơn hẳn mọi năm do dịch Covid-19. Vì thế, chúng tôi phải cắt giảm khoảng 1/3 số lượng bánh dự kiến làm so với mọi năm. Năm nay kinh tế chịu nhiều biến động do dịch bệnh, việc chi tiêu cũng được người dân thắt chặt hơn nên nhu cầu giảm là điều khó tránh khỏi. Điều này, chúng tôi đã lường trước nên cũng không quá bất ngờ, mặc dù vậy nhưng giá bánh năm nay sẽ cao hơn năm trước khoảng 10%”.

Lý giải về việc nhu cầu giảm nhưng giá bánh lại tăng, ông Nguyễn Mạnh Tường cho rằng thị trường nguyên vật liệu năm nay có nhiều biến động, từ đó dẫn đến giá bánh cũng thay đổi theo. Bằng vốn kinh nghiệm của mình, ông Tường nhận định, sức mua thị trường bánh trung thu năm nay sẽ giảm so với những năm trước. Đến thời điểm này, sức tiêu thụ vẫn chậm, hy vọng vào những ngày cận Trung thu thì thị trường sẽ sôi động hơn.

Một chủ quầy hàng bánh Kinh Đô tại Khu Hòa Bình tâm sự, năm nay khách hàng có xu hướng ngại ra ngoài và sẽ hạn chế mua sắm và chi tiêu ít đi, chính vì thế chủ trương của cửa hàng là sẽ nhập ít hàng hơn. Theo chủ của cửa hàng này, năm nay có thể các công ty sản xuất bánh sẽ hạn chế mở các sạp hàng ở vỉa hè hơn vừa để giảm thiểu chi phí vừa do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hạn chế tụ tập đông người. Thay vào đó, các thương hiệu sẽ chủ yếu đẩy mạnh mảng bán online và mở quầy ở những khu tập trung đông dân cư.

Nhiều chủ quầy buôn bán các mặt hàng phục vụ thị trường Trung thu hy vọng, trong những ngày cận Rằm tháng Tám sắp tới, sức tiêu thụ của thị trường sẽ mạnh hơn chứ không ế ẩm như hiện nay.

VĂN BÁU