34 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được tuyên dương thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2019

(LĐ online) - Ngày 20/10, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tuyên dương doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2019. Tham dự Hội nghị cùng ngành Thuế có ông Trương Thành Được - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, ông Lê Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp; cùng đại diện các sở ngành, hiệp hội trong tỉnh và 34 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được tuyên dương.

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhiên Liệu Hàng Không Việt Nam (Skypec) tại Lâm Đồng, Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Lâm Đồng, Chi nhánh Công ty CP Bất động sản Việt - Nhật tại Đà Lạt, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV được nhận Bằng khen UBND tỉnh Lâm Đồng

Trong thời gian qua, mặc dù có những khó khăn, thách thức về hạn hán, dịch bệnh,… nhưng tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đạt được nhiều kết quả tích cực. Cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng luôn nỗ lực, phấn đấu sản xuất kinh doanh, đạt doanh thu tốt, có lãi và thực hiện nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước, góp phần tăng trưởng nguồn lực tài chính quốc gia, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng, với mức tăng trưởng GRDP đạt 8,14%.

Năm 2019, toàn tỉnh có 42.287 mã số thuế (MST) đang hoạt động, trong đó tổ chức 10.286 MST, hộ cá thể 32.001 MST. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh đã tự giác chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, nộp thuế phát sinh, thuế truy thu theo kết quả thanh tra, kiểm tra đầy đủ kịp thời vào ngân sách; phối hợp tốt với cơ quan thuế trong việc điều chỉnh nợ sai, nợ ảo... Việc chấp hành tốt nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, góp phần vào tổng thu NSNN năm 2019 đạt 8.678,9 tỷ đồng, bằng 108% dự toán địa phương và tăng 21% so năm 2018; trong đó, thuế, phí đạt 5.247,5 tỷ, bằng 100% dự toán địa phương và tăng 19% so năm 2018.

Đại diện nhiều doanh nghiệp có tham luận tại Hội nghị cho biết: Doanh nghiệp phải không ngừng tìm kiếm giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp đều muốn tiếp tục được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là chính sách giãn, giảm thuế và tiền thuê đất, để doanh nghiệp có điều kiện ổn định và phục hồi sản xuất, kinh doanh; từ đó, có nguồn lực tài chính để phát triển và nộp thuế đầy đủ, đúng hạn…

Năm 2020, mặc dù có khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng tổng thu NSNN trong 9 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Lâm Đồng là 6.712,7 tỷ, đạt 72% dự toán địa phương và bằng 109% so cùng kỳ năm 2019, nhiều doanh nghiệp có số thu nộp NSNN cao hơn so với cùng kỳ năm 2019.

Các doanh nghiệp được nhận Giấy khen của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

Kết quả thu NSNN đạt tốt là nhờ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sản xuất kinh doanh giỏi, có số thuế nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước; tác động tích cực đến việc vận động, làm gương cho các tổ chức, cá nhân khác cùng thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế. Năm 2019, có 34 tổ chức kinh tế, doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế được các cấp khen thưởng. Trong đó: 4 doanh nghiệp được nhận Bằng khen UBND tỉnh Lâm Đồng, 2 doanh nghiệp được Tổng cục Thuế tặng Giấy khen, 28 doanh nghiệp được Cục Thuế tặng Giấy khen.

Ông Trần Phương - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, biểu dương và chúc mừng các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2019; là những đơn vị tiêu biểu trong cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh. Ông Phương mong muốn, trong thời gian tới, hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt hiệu quả, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, sẽ có nhiều hơn nữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh được các cấp khen thưởng và là động lực lan tỏa để ngày càng nhiều doanh nghiệp tổ chức nộp thuế tốt, góp phần vào thành tích thu nộp ngân sách của tỉnh...

LÊ HOA