Hiệu quả vượt trội của hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) và các tổ chức chính trị - xã hội (CTXH) đã phối hợp triển khai có hiệu quả phương thức ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách (ĐTCS), tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tại vùng nghèo, vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Phương thức ủy thác đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân đồng tình ủng hộ, phù hợp với tôn chỉ hoạt động của các tổ chức CTXH, phù hợp với tính chất chính trị - xã hội của vốn tín dụng chính sách (TDCS), góp phần phát huy tối đa hiệu quả của đồng vốn cho vay; phát huy được thế mạnh của các tổ chức CTXH trong việc thực thi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công cuộc giảm nghèo.

Hoạt động thường xuyên của công tác phối hợp nhận ủy thác là tìm hiểu thực tế hiệu quả sử dụng nguồn vốn TDCS của hộ vay. Trong ảnh: Tổ chức Hội Phụ nữ và NHCSXH huyện Đức Trọng trong chuyến công tác tại xã Ninh Loan

Tính đến 31/12/2019, tổng nguồn vốn của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đạt hơn 3,5 ngàn tỷ đồng, tăng 57,5% so với 31/12/2014, trong đó: nguồn vốn huy động từ tổ chức, cá nhân tăng gấp 3,19 lần năm 2014, chiếm 10,6% trên tổng nguồn vốn; nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương tăng gấp 2,16 lần so với năm 2014, chiếm 4,1% trên tổng nguồn vốn; nguồn vốn cân đối từ Trung ương hơn 2.996,715 tỷ đồng, chiếm 85,3% trên tổng nguồn vốn. Tổng doanh số cho vay 5 năm (2015-2019) đạt hơn 5 ngàn tỷ đồng, với trên 207 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn (bình quân mỗi năm cho vay trên 1 ngàn tỷ đồng); tổng doanh số thu nợ đạt hơn 3,77 ngàn tỷ đồng (bằng 74,46% doanh số cho vay).

Đến 31/12/2019, Chi nhánh NHCSXH tỉnh thực hiện 13 chương trình TDCS, với tổng dư nợ hơn 3,37 ngàn tỷ đồng và hơn 95,5 ngàn khách hàng còn dư nợ, tăng 55,89% so với 31/12/2014, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 11,18%. Dư nợ tập trung vào một số chương trình tín dụng lớn, chiếm gần 98% tổng dư nợ, như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, hỗ trợ tạo việc làm - duy trì và mở rộng việc làm, học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, dư nợ các chương trình - dự án khác.

Tổng dư nợ Chi nhánh NHCSXH tỉnh ủy thác thông qua 4 tổ chức CTXH đạt hơn 3.365 tỷ đồng (chiếm 99,82% tổng dư nợ của NHCSXH); tăng hơn 1.202,7 tỷ đồng so với năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 11,16%; trong đó, dư nợ ủy thác thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ chiếm 37,59%, Hội Nông dân chiếm 32,29%, Hội Cựu Chiến binh chiếm 15,85%, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chiếm 14,27%. Tổng doanh số cho vay theo phương thức ủy thác giai đoạn 2015-2020 đạt hơn 5 ngàn tỷ đồng (chiếm 99,8% tổng doanh số cho vay của NHCSXH); chất lượng ủy thác từng bước được nâng lên, nợ quá hạn do Hội đoàn thể nhận ủy thác quản lý đến cuối năm 2019 còn 6.154 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,18% dư nợ ủy thác, giảm 0,2% so với 31/12/2014, tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn tăng dần hàng năm, đến nay đạt trên 95%; tỷ lệ thu lãi phát sinh hằng tháng giữ ổn định qua các năm và đạt từ 99% trở lên.

Tổ viên Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) thực hành tiết kiệm tốt, tham gia gửi tiền qua Tổ TK&VV đạt tỷ lệ 97,6%, với số dư tiền gửi đến 31/12/2019 tăng 200% so với năm 2014. Kết quả chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động của Hội đoàn thể cấp xã nhận ủy thác xếp loại tốt và khá chiếm trên 86%. Trong tổng số 2.478 Tổ TK&VV, có 2.221 Tổ TK&VV không có nợ quá hạn, chiếm 89,6% số Tổ TK&VV; kết quả chấm điểm phân loại, Tổ TK&VV xếp loại tốt và khá chiếm 98,23%. Thực hiện Đề án thành lập Tổ hợp tác TK&VV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, 4 Tổ hợp tác TK&VV do Hội Nông dân, Hội Phụ nữ thành lập và quản lý đã có dư nợ 1.650 triệu đồng/37 tổ viên từ nguồn vốn nhận ủy thác của ngân sách tỉnh.

Cùng với NHCSXH, chính quyền địa phương và các tổ chức CTXH nhận ủy thác triển khai thực hiện tốt giao dịch tại Điểm giao dịch xã (ĐGDX) hằng tháng, tại 142 ĐGDX theo lịch giao dịch cố định (kể cả ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ). Hộ vay, Tổ TK&VV, các tổ chức CTXH thực hiện các hoạt động ủy thác, các giao dịch và họp giao ban hằng tháng với NHCSXH ngay tại ĐGDX, giảm đáng kể chi phí và thời gian đi lại; với kết quả giao dịch cho vay chiếm 92,45%, thu nợ chiếm 86,63%, thu lãi chiếm 98,81% trong tổng số giao dịch phát sinh của chi nhánh tại các ĐGDX.

Ngoài việc thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổ TK&VV, Ban quản lý Tổ và tổ viên Tổ TK&VV; các hoạt động phối hợp khác cùng NHCSXH, như: xử lý các trường hợp nợ chây ỳ - nợ quá hạn, thực hiện các giải pháp củng cố - kiện toàn hoạt động của các Tổ TK&VV trung bình và yếu, bồi dưỡng nghiệp vụ - kỹ năng quản lý cho cán bộ nhận ủy thác và Tổ trưởng Tổ TK&VV; tham gia thi nghiệp vụ giỏi, thi tìm hiểu về Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với TDCS...

Trong 5 năm qua, nguồn vốn TDCS được đầu tư cho phát triển sản xuất, tạo sinh kế, tạo việc làm và đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống của người nghèo và các ĐTCS khác; góp phần giúp trên 12.300 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động (trên 250 lao động đi lao động ở nước ngoài), gần 22.500 lượt học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng trên 100.000 công trình nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng 1.081 căn nhà cho hộ nghèo. Thông qua nguồn vốn TDCS đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 6,67% cuối năm 2015 xuống còn 1,85% vào cuối năm 2019; tỷ lệ hộ cận nghèo toàn tỉnh từ 5,12% cuối năm 2015 xuống còn 3,69% vào cuối năm 2019.

LÊ HOA