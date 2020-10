Hơn 100 doanh nhân tham dự ngày hội Doanh nhân Việt Nam

(LĐ online) - Chương trình tổng kết 5 năm triển khai các nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và tôn vinh doanh nhân tiêu biểu năm 2020 nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2020 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức ngày 9/10.

Chương trình có sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Đường Anh Ngữ; cùng đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, các phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các hội, hiệp hội; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và hơn 100 doanh nhân đại diện cho gần 10 ngàn doanh nghiệp - hợp tác xã (HTX) của tỉnh Lâm Đồng.

Báo cáo tổng kết 5 năm triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, do ông Bùi Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày, cho biết: Với sự khuyến khích mạnh mẽ và tạo nhiều điều kiện thuân lợi của Nhà nước cùng với nhiều chính sách khuyến khích, phát triển của địa phương, các doanh nghiệp - HTX trên địa bàn Lâm Đồng đã có bước phát triển đáng kể. Số lượng doanh nghiệp - HTX đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh trung bình hàng năm tăng hơn 10% về số lượng.

Tính đến ngày 24/9/2020, tổng số doanh nghiệp còn pháp nhân trên địa bàn tỉnh là 9.885 doanh nghiệp (doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ chiếm 98% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh), dự kiến đến cuối năm 2020 có 10.000 doanh nghiệp, gấp 1,7 lần so với 2015. Tổng vốn sản xuất kinh doanh đạt 107.805 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so năm 2015, bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 tăng 20,1%; vốn bình quân/1 doanh nghiệp tăng từ 8.570 triệu đồng/doanh nghiệp (năm 2015) lên 10.905 triệu đồng/doanh nghiệp (năm 2020). Hết quý II năm 2020, toàn tỉnh có 388 hợp tác xã (tăng 23% so với cuối năm 2014); với hơn 61.370 thành viên và tổng số lao động thường xuyên trong khu vực kinh tế tập thể là 10.807 lao động.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2019 đạt khoảng 83.965 tỷ đồng; riêng 6 tháng đầu năm 2020 là 10.416 tỷ đồng, chiếm 32,6% GRDP. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với giải quyết thủ tục hành chính đạt 92,8% (khảo sát năm 2019). Thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp đã được rút ngắn 20% so với thời gian quy định. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện tích cực trong 5 năm qua và Lâm Đồng luôn được xếp hạng thuộc nhóm các địa phương có chất lượng điều hành khá và đứng đầu 5 tỉnh Tây Nguyên.

Theo báo cáo tổng kết Phong trào thi đua “Cùng cả nước, doanh nghiệp Lâm Đồng hội nhập và Phát triển” do ông Đàm Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trình bày: Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, UBND tỉnh đã khen thưởng, tôn vinh và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân của các doanh nghiệp - HTX: Huân chương Lao động cho 4 tập thể và 4 cá nhân, Huân chương Dũng cảm cho 1 cá nhân, Cờ thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 4 cá nhân (Khen thưởng cấp Nhà nước); 39 tập thể nhận Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, 68 Tập thể Lao động xuất sắc, 10 cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 473 tập thể và 422 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Khen thưởng cấp tỉnh); tôn vinh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10 hàng năm) cho 279 lượt doanh nhân; tôn vinh 11 doanh nhân, doanh nghiệp nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)...

Phát biểu chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên ghi nhận, biểu dương và cảm ơn tất cả các doanh nhân, doanh nghiệp đang hoạt động tại tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra, hoàn thành tốt mục tiêu kép vừa đảm bảo sức khỏe cho người dân vừa phát triển kinh tế, góp phần từng bước đưa Lâm Đồng ngày càng phát triển. Phó Chủ tịch tỉnh mong muốn trong giai đoạn hội nhập với rất nhiều thách thức, các doanh nghiệp Lâm Đồng - chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ sẽ rèn đức, luyện tài, vững vàng vượt qua mọi thách thức; hoàn thiện công tác quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất - kinh doanh, tăng cường liên kết, hợp tác, tham gia chuỗi giá trị để sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, tiên phong đầu tư các chương trình, dự án an sinh xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc khó khăn, vùng nông thôn…

Ông Phạm Nguyễn Ngọc Duy - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp - HTX, chia sẻ: Đối với doanh nhân thì thời gian vừa qua là giai đoạn thử thách vô cùng to lớn vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Hôm nay, các doanh nhân, doanh nghiệp - HTX cảm thấy rất vui và tự hào, vì hàng năm, đều được sự quan tâm của lãnh đạo và chính quyền địa phương dành một không gian ấm cúng, thân ái để gặp gỡ và tôn vinh cộng đồng doanh nhân trong tỉnh... Thời gian sắp tới, các doanh nghiệp - HTX sẽ bước vào một giai đoạn mới, vừa nắm bắt thời cơ và vượt qua thách thức; vừa tận dụng các xu thế mới để thay đổi chiến lược sản phẩm, dịch vụ cho phù hợp và hiệu quả… Do đó, chúng tôi rất cần sự đồng hành và tiếp tục ủng hộ của các cấp lãnh đạo, các sở ban ngành, để lấy lại sức mạnh bứt phá và phát triển hơn, để cùng nhau vực dậy nền kinh tế của tỉnh nói chung và của từng doanh nghiệp - HTX nói riêng…

Các tập thể có thành tích xuất sắc đối với Phong trào thi đua “Cùng cả nước, doanh nghiệp Lâm Đồng hội nhập và phát triển” nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 13/10/2020 là mốc 16 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, là ngày toàn xã hội tri ân những đóng góp của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp - HTX trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, trong hội nhập kinh tế quốc tế. Ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp - HTX, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng Bằng khen cho 34 tập thể có thành tích xuất sắc đối với Phong trào thi đua “Cùng cả nước, doanh nghiệp Lâm Đồng hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017-2020; và, tôn vinh, tặng biểu trưng cho 60 doanh nhân tiêu biểu năm 2020.

Doanh nhân tiêu biểu năm 2020