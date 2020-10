Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động

(LĐ online) - Là chủ đề buổi tập huấn của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Việt Nam đến chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố vừa được tổ chức.

Các đại biểu tham dự tập huấn trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng do ông Võ Văn Thanh (trái) - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng và ông Trần Ngọc Vinh – Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng chủ trì

Hội nghị trực tuyến này với sự tham dự của ban giám đốc chi nhánh NHCSXH và các phòng giao dịch NHCSXH tỉnh, thành phố, đại diện lãnh đạo Sở LĐTBXH và NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố, đại diện các tổ chức chính trị xã hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên).

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; và Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, NHCSXH đã tổ chức triển khai tập huấn trực tuyến nghiệp vụ cho vay đối với người sử dụng lao động tại NHCSXH để trả lương ngừng việc cho người lao động.

Theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020, các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, được nhận hỗ trợ bằng tiền mặt do người sử dụng lao động vay vốn tại các chi nhánh NHCSXH, gồm: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng.

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng; thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng; thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả một lần. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng; thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả một lần. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng; thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả một lần.

PHẠM LÊ – QUỐC TÂM