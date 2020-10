Liên kết sản xuất cà phê chất lượng cao bền vững

Hơn 600 ha/800 ha diện tích cà phê của đồng bào dân tộc thiểu số ở Đưng K’Nớ (Lạc Dương) hiện nay đã liên kết cùng nhau sản xuất cà phê bền vững với Công ty A.COM. Từ đây, không những giúp nâng tầm cà phê thương hiệu Lang Biang của huyện mà còn tăng thu nhập và thay đổi tư duy về sản xuất.

Cà phê Đưng K’Nớ được xác định là một trong những nguồn nguyên liệu chính có chất lượng của thương hiệu cà phê Lang Biang, hướng tới vùng nguyên liệu sạch nhờ vào điều kiện tự nhiên và không lạm dụng thuốc hóa học. Hiện tại, cà phê vẫn là cây kinh tế chủ lực của địa phương do đặc thù địa hình nhiều đồi dốc, khó chuyển đổi sang các loại cây trồng khác.

Dẫn chúng tôi tham quan vườn cà phê xanh tốt đang thời kỳ đậu trái của nông dân, ông Bon Niêng Ha Dong, Phó Chủ tịch UBND xã Đưng K’Nớ phấn khởi khoe: Toàn xã có gần 800 ha sản xuất cà phê thì đã có 600 ha được liên kết sản xuất cà phê bền vững với Công ty A.COM. Từ năm 2017, xã đã thành lập 4 tổ hợp tác (THT) với 48 tổ viên, sản xuất cà phê gần 100 ha. Đến nay, THT tăng thêm 7 tổ với hơn 100 thành viên. Nhờ đó, hoạt động sản xuất cà phê của người dân trên địa bàn xã ngày càng đi vào quy củ.

Theo ông Ha Dong, những năm trước, khi chưa có sự liên kết sản xuất cà phê với Công ty A.COM, bà con nông dân chủ yếu tập trung sản xuất và bán cà phê tươi hoặc cà phê nhân cho các tư thương địa phương. Thời điểm đó, phương thức chăm sóc cà phê vẫn là kiểu cũ, làm theo thói quen và thu hoạch chung cả quả xanh lẫn chín. Do vậy, khi xuất bán, cà phê của nông dân thường xuyên bị đối tác đánh giá chất lượng thấp, ép giá. Nhưng mọi chuyện đã khác khi Công ty A.COM bước vào, giá cà phê được bán cho công ty cao hơn hẳn so với thị trường. Người dân cũng không còn bị phụ thuộc vào thương lái tự do.

Ông Cil Mup Phang - Tổ trưởng THT Thôn 1 cho biết: Hiện THT Thôn 1 đang có 15 thành viên. Nhờ được công ty chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng và chăm sóc nên năng suất cây cà phê năm qua cao hơn hẳn, giá thành cũng cao hơn. Qua 3 năm tham gia THT, cái lợi lớn nhất của các tổ viên là học được kỹ thuật canh tác, chăm sóc cây cà phê hiệu quả, từ đó nâng cao thu nhập cho gia đình. Đó là một trong những động lực giúp người dân yên tâm, tiếp tục bám vào cây cà phê và sống tốt từ cây trồng chủ lực này.

Ngoài ra, khi tham gia liên kết, công ty cũng thu mua với giá cao hơn thị trường từ 2 - 3 giá, đầu tư phân bón cho nông hộ chăm sóc cây và không tính lãi suất. Nông dân thu hoạch cà phê đến đâu, xe của công ty tới tận vườn thu mua trái tươi đến đó, không phải tốn thêm công phơi sấy cà phê.

Đây cũng là tâm trạng phấn khởi chung của nhiều hộ dân trồng cà phê ở xã Đưng K’Nớ trong vụ mùa năm nay khi tham gia liên kết với Công ty A.COM. Theo ông Ha Dong, với gần như 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã trồng cà phê, việc tổ chức được chuỗi liên kết sản xuất cà phê sạch đã giúp hỗ trợ nhiều cá nhân, tổ chức nông dân và đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung của địa phương. Người dân được học hỏi, tích lũy kinh nghiệm về sản xuất cà phê sạch, ứng dụng các phương pháp chăm sóc, bón phân khoa học nên chi phí đầu tư giảm. Hơn nữa, việc tập huấn, đào tạo kỹ thuật canh tác đã làm thay đổi nhận thức của người dân trong sản xuất, nhằm hướng đến làm cà phê sạch, giữ được vùng cà phê bền vững.

Ông Hoàng Xuân Hải, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lạc Dương cho biết: Hiện nay, toàn huyện Lạc Dương còn khoảng 4.000 ha cà phê Arabica, trên thế giới cũng rất ít địa phương trồng được loại cà phê thơm ngon này để cạnh tranh, nên việc đăng ký nhãn hiệu thật sự là bước đi trước của huyện. Để giữ vững thương hiệu này, huyện đã mời một số doanh nghiệp vào cuộc để cùng bà con nâng tầm thương hiệu cà phê.

Theo đó, các công ty vẫn thu mua cà phê của Lạc Dương nhưng để sản phẩm đi vào chiều sâu chất lượng, họ đã liên kết với các hộ dân để thành lập nên các tổ hợp tác sản xuất, hướng dẫn người dân trồng, chăm sóc cà phê đạt chuẩn và cam kết thu mua giá cao hơn thị trường. Công ty A.COM đã xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất cà phê. Từ hiệu quả của xã Đưng K’Nớ, người dân ở các xã trong huyện thấy rằng nhờ vào liên kết làm ăn trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mà cà phê tại địa phương có điều kiện khó khăn hơn lại được thu mua giá cao hơn. Đây là thành công rất lớn của huyện cho chiến lược phát triển thương hiệu cà phê Arabica Lang Biang.

H.YÊN - H.SA