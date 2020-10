Nhiều loại rau tăng giá mạnh

(LĐ online) - Nông sản Đà Lạt, các vùng phụ cận tăng giá mạnh trong 10 ngày trở lại đây. Nhiều loại nông sản tăng giá từ 2 đến 3 lần so với ngày thường.

Thu hoạch rau tần ô tại vườn

Theo ghi nhận ngày 18/10, do nhiều ngày qua mưa kéo dài nên năng suất, sản lượng rau Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương… giảm mạnh. Mặt khác lũ lụt tại miền Trung khiến vùng nông sản nhỏ của các địa phương có khả năng tự cung tự cấp gần như mất trắng đã khiến nhu cầu nông sản tại đây tăng lên được xem là nguyên nhân khiến giá nông sản Đà Lạt tăng mạnh trong hơn một tuần trở lại đây.

Tại vùng nông sản Đà Lạt, giá các loại rau củ đã tăng gấp 2 đến 3 lần so với trước đó 1 tháng. Phòng Kinh tế (UBND TP Đà Lạt) cho hay, giá nông sản tăng mạnh ở nhóm rau củ thông dụng như cà chua, xà lách, bắp cải và nhiều loại rau lá khác.

Tại chợ Đà Lạt, cà chua được bán với giá 60.000 đồng/kg, xà lách mỡ có giá 55.000 đồng/kg, rau tần ô và bó xôi có giá từ 25.000 đồng/kg, bắp cải 35.000 đồng/kg, xà lách cuộn 65.000 đồng/kg... Các loại rau lá được đánh giá là khan hiếm trầm trọng. Rau củ như cà rốt, củ cải, khoai tây cũng tăng nhưng không cao do các vựa tung mặt hàng trữ kho ra bán.

Phòng Kinh tế Đà Lạt nhận định do đang ở giữa mùa mưa nên sản lượng nông sản giảm khoảng 40% so với mùa nắng. Việc giảm này cũng góp phần đẩy giá nông sản tăng cao. Đơn vị. này dự báo việc tăng giá nông sản như hiện nay sẽ còn kéo dài ít nhất trong 2-3 tháng tới do khu vực miền Trung, miền Bắc đang không sản xuất được vì ảnh hưởng của thời tiết bất lợi.

CHÍNH THÀNH