Nhiều mặt hàng rau ngắn ngày ở Đơn Dương tăng giá mạnh

Thu hoạch hành lá ở Đơn Dương

Do ảnh hưởng của lũ lụt ở các tỉnh miền Trung, bà con nông dân không trồng được các loại rau xanh, từ đó cung không đủ cầu, vì vậy hầu hết các mặt hàng rau ngắn ngày ở huyện Đơn Dương như hành lá, xà lách, cải dưa đều tăng giá mạnh so với các tháng trước. Hiện nay thương lái mua hành lá tại vườn với giá 17 ngàn đồng/kg, tăng 10 ngàn đồng so với tháng 8; xà lách giá 20 ngàn đồng/kg, tăng 16 ngàn đồng/kg; rau cải dưa thương lái mua tại vườn với giá 20 triệu đồng/sào, tăng 14 triệu đồng/sào so với các tháng trước. Ngoài ra, các mặt hàng như bắp sú, cải thảo, cà chua cũng tăng giá từ 3 ngàn đồng/kg đến 8 ngàn đồng/ kg so với trước. Tuy giá cả các mặt hàng nông sản tăng đột biến nhưng ngược lại năng suất các loại rau lại giảm hơn 45% so với mùa nắng. Hiện nay toàn huyện Đơn Dương chỉ có trên 1.250 ha rau thương phẩm đang vào mùa thu hoạch, nhưng sản lượng chỉ đạt từ 15 đến 17 tấn/ha.

NGỌC THANH