Nhôm Lâm Đồng – Tự hào chặng đường 10 năm

(LĐ online) - Chiều 01/10, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty Nhôm Lâm Đồng



Tới dự lễ kỷ niệm, về phía lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành tỉnh Lâm Đồng, huyện Bảo Lâm, thành phố Bảo Lộc. Về phía Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) có đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; các đồng chí là lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo TKV và Công ty Nhôm Lâm Đồng qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo các ban chuyên môn TKV; các đối tác, khách hàng cùng gần 120 đại biểu đại diện cho các đơn vị trực thuộc Công ty tham dự Lễ kỷ niệm.

Sau 10 năm thành lập (01/10/2010 - 01/10/2020), vượt qua bao thử thách, khó khăn, đến nay, Công ty Nhôm Lâm Đồng đã trở thành doanh nghiệp dẫn đầu của cả nước trong ngành khai thác bauxite, sản xuất ra sản phẩm alumina để tiến tới điện phân nhôm kim loại.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Vũ Minh Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng báo cáo kết quả 10 năm hoạt động của Công ty. Theo đó, trong 10 năm qua, Công ty đã vượt qua những khó khăn, áp lực để làm chủ công nghệ sản xuất, vượt qua những dư luận xã hội trái chiều về hiệu quả kinh tế của dự án và công tác an toàn môi trường. Đến nay, dự án cắt lỗ sớm hơn một năm so với kế hoạch. Giá thành sản xuất khâu vận hành liên tục giảm qua các năm từ mức 5.277.000 đồng/tấn năm 2013 xuống còn xấp xỉ 3.900.000 đồng/tấn năm 2020. Góp phần tiết giảm giá thành sản phẩm của dự án xuống mức dưới 300 USD/tấn sản phẩm so với mức 326 USD/tấn sản phẩm theo tính toán trong dự án. Hiện tại, đã đạt mức giá thành cạnh tranh trên thị trường thế giới và sản phẩm alumina đang xuất khẩu sang các nước: Ấn độ, Thụy Sỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc,…Từ năm 2010 đến hết năm 2020, toàn Dự án dự kiến đóng góp cho ngân sách Nhà nước số tiền 3.603 tỷ đồng. Tổng kinh phí chi cho các hoạt động an sinh xã hội tại Lâm Đồng từ khi bắt đầu Dự án đến nay là gần 280 tỷ đồng.

Từ năm 2018, đã sản xuất vượt công suất thiết kế, năm 2020, sản lượng alumina quy đổi dự kiến 700.000 tấn đạt gần 108% công suất thiết kế. Các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tốt hơn so với thiết kế, được thị trường thế giới ưa chuộng. Công tác an toàn lao động và an toàn môi trường ở mức độ tin cậy và bền vững.

LDA đảm bảm công ăn việc làm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân lao động. Hiện đang thu hút sử dụng 1.230 lao động tại Lâm Đồng, dự kiến năm 2020 với mức thu nhập bình quân đạt khoảng 12 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, Công ty đang quyết liệt thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp. Cuối năm 2019, chính thức đưa vào sử dụng chữ ký số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao những thành tích mà CBCNV Công ty Nhôm Lâm Đồng đã đạt được. Dù là một ngành công nghiệp mới, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty đã đạt nhiều kết quả cao trong hoạt động SXKD và làm chủ công nghệ, khẳng định tính đúng đắn của Đảng, Chính phủ trong việc đầu tư Dự án tổ hợp Bauxite Nhôm Lâm Đồng, đóng góp cho sự thành công của một ngành công nghiệp mới mẻ của đất nước.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã biểu dương, khen ngợi Công ty Nhôm Lâm Đồng là một điểm sáng của TKV thực hiện thành công mô hình “Nhà máy - công viên”, xanh - sạch - đẹp. Đã làm chủ được công nghệ sản xuất alumina. Quản trị doanh nghiệp tiên tiến theo kỹ thuật số, luôn luôn đổi mới, có nhiều sáng kiến để Dự án ngày có hiệu quả. Là cái nôi đào tạo thế hệ công nhân ngành chế biến alumina của đất nước, đặc biệt cho Công ty Nhôm Đắk Nông (DNA), để trong những năm qua DNA trưởng thành rất nhanh.

Tại Lễ kỷ niệm, Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ; bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho tập thể Công ty, 3 tập thể cấp đơn vị trực thuộc và 3 cá nhân; bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và bức trướng của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam dành tặng cho Công ty.

Nhân dịp này, Công ty đã khen thưởng cho các tập thể xuất sắc và toàn thể CBCNV trong Công ty đã có đóng góp tích cực để Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD.

Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV trao bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước cho các tập thể CBCNV Công ty Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể CBCNV Công ty Đồng chí Vũ Minh Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng tặng giấy khen cho các đơn vị xuất sắc của LDA và thưởng 5 công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 10 ngày thành lập Công ty

Chương trình văn nghê tại lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty



ĐÔNG ANH