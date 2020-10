Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Bảo Lộc tăng cao so với cùng kỳ

Theo thống kê, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP Bảo Lộc 9 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực và tăng khá so với cùng kỳ. Đến giữa tháng 9/2020, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 1.256 tỷ đồng, bằng 81% dự toán và tăng 61% so cùng kỳ. Trong đó, số thu do tỉnh quản lý đạt hơn 768,7 tỷ đồng, bằng 80% dự toán và bằng 218% so cùng kỳ; số thu do Bảo Lộc quản lý đạt gần 487,6 tỷ đồng, bằng 83% dự toán, tăng 13% so cùng kỳ.

Trong năm 2020, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP Bảo Lộc ước đạt 1.547,4 tỷ đồng, bằng 100% dự toán (số thu do tỉnh quản lý ước đạt 956,8 tỷ đồng, bằng 100% dự toán). Tổng thu ngân sách Nhà nước do TP Bảo Lộc quản lý ước đạt gần 590,6 tỷ đồng, bằng 100% dự toán và Nghị quyết HĐND. Trong đó, thu từ thuế và phí ước đạt 346,75 tỷ đồng, bằng 95% dự toán; thu từ đất nhà ước đạt 230,85 tỷ đồng, bằng 107,8% dự toán; thu từ tài chính ước đạt 11 tỷ đồng, bằng 100% dự toán, thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 2 tỷ đồng, bằng 333% dự toán.

ĐÔNG ANH