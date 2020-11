Thông tin từ Sở Công thương Lâm Đồng cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2020 tăng nhẹ ở mức 4,06% so với năm 2019. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 0,72%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,14%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng giảm 3,5% so cùng kỳ.

Các sản phẩm tăng so năm 2019 gồm đá vật liệu xây dựng, rau cấp đông, hạt điều chế biến, lụa tơ tằm, Alumin, điện thương phẩm… Một số sản phẩm giảm so cùng kỳ 2019, gồm chè chế biến giảm 14,81%, rượu mùi các loại giảm 42,16%, gỗ xẻ, phân bón NPK. Dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất do dịch COVID-19, công nghiệp Lâm Đồng vẫn tăng trưởng dương, đặc biệt ngành chế biến nông sản. Đây là tín hiệu đáng mừng, đánh dấu công nghiệp Lâm Đồng đang đi đúng hướng, tận dụng được cơ hội vượt qua khó khăn.

D.Q