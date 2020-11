ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM LẦN THỨ V

(LĐ online) - Ngày 11/11, tại Thủ đô Hà Nội, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tặng cờ thi đua cho Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV

Tại Đại hội đã trao tặng các danh hiệu thi đua cấp Nhà nước, cấp Tập đoàn cho tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của TKV giai đoạn 2015 - 2020.

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) đã thành lập được 10 năm, vượt qua bao thử thách, khó khăn, đến nay, đã trở thành doanh nghiệp dẫn đầu của cả nước trong ngành khai thác bauxite, sản xuất ra sản phẩm alumina để tiến tới điện phân nhôm kim loại.

Từ năm 2018, đã sản xuất vượt công suất thiết kế. Năm 2020, sản lượng alumina quy đổi dự kiến 700.000 tấn đạt gần 108% công suất thiết kế. Các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tốt hơn so với thiết kế, được thị trường thế giới ưa chuộng. Công tác an toàn lao động và an toàn môi trường ở mức độ tin cậy và bền vững.

Ông Vũ Minh Thành - Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, Công ty Nhôm Lâm Đồng là 1 trong 8 đơn vị trực thuộc vinh dự được Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tặng Cờ thi đua trong phối hợp kinh doanh năm 2019; bằng khen chăm lo đời sống cho người lao động năm 2019; khen thưởng đơn vị tiêu biểu trong phong trào văn hóa thể thao giai đoạn 5 năm 2015 - 2019. Đặc biệt, ông Vũ Minh Thành - Giám đốc Công ty vinh dự được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là những phần thưởng cao quý, làm động lực để tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV vững bước trên chặng đường tiếp theo, chinh phục những đỉnh cao mới để xây dựng LDA ngày càng phát triển lớn mạnh, xây dựng cuộc sống tốt đẹp trên mảnh đất Tây Nguyên, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Tập đoàn và của đất nước.

K.PHÚC - Đ.ANH