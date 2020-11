Đam Rông: Tập huấn đẩy mạnh chương trình mỗi xã một sản phẩm

(LĐ online) - Ngày 26/11, UBND huyện Đam Rông tổ chức chương trình tập huấn “Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP)” cho lãnh đạo UBND các xã, Công chức xã và các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Các học viên tham gia buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về sản phẩm OCOP thông qua 4 chuyên đề,gồm: Quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, nhiệm vụ của cương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; giới thiệu, thông tin về quy định Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP. Hướng dẫn xây dựng phát triển sản phẩm OCOP; tổ chức đánh giá và chấm điểm sản phẩm tại cấp huyện; lập hồ sơ trình HỘi đồng OCOP huyện tỉnh đánh giá, phân hạng công nhận sản phẩm OCOP tại Lâm Đồng. Hướng dẫn chủ thể xây dựng hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP; những điểm mới trong bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP, một số chính sách hỗ trợ chủ thể tham gia chương trình. Các quy định an toàn thực phẩm trong sản xuất, sản phẩm nông nghiệp; chuỗi thực phẩm an toàn; sản phẩm nông sản an toàn; các quy định về kiểm soát chất lượng nông lâm thủy sản liên quan đến đánh giá sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Chính, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, chương trình tập huấn "Mỗi xã 1 sản phẩm" năm 2020 nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ, tư vấn trực tiếp cho các tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP. Thông qua đó, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, sản phẩm dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn (đạt sao) có khả năng cạnh tranh trên thị trường; lựa chọn sản phẩm tiêu biểu, có tiềm năng phát triển thành hàng hóa, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện và phát triển cho sản phẩm, góp phần xây dựng nhiều sản phẩm OCOP hơn nữa trên địa bàn huyện.

