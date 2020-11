Diện tích, năng suất, sản lượng cà phê đều giảm so với 2019

(LĐ online) - Cơ quan chức năng đánh giá diện tích, năng suất, sản lượng cà phê năm 2020 trên địa bàn tỉnh đều giảm so với 2019 và không đạt kế hoạch.

Diện tích, năng suất và sản lượng cà phê đều giảm so với năm 2019

Ngày 26/11, Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ Thực vật - Sở NN&PTNT Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa có báo cáo về tình hình sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, năm 2020, diện tích cà phê toàn tỉnh ước đạt 174.142 ha (chiếm 60% tổng diện tích canh tác); trong đó diện tích kinh doanh 162.040 ha, năng suất bình quân 31,9 tạ/ha, sản lượng 516.602,8 tấn, gồm: Cà phê vối: 160.457 ha (chiếm 92,14% tổng diện tích cà phê), trong đó diện tích kinh doanh 148.772 ha; năng suất bình quân 32,1 tạ/ha; sản lượng 477.625 tấn.

Cà phê chè: 13.685 ha (chiếm 7,86% tổng diện tích cà phê), trong đó diện tích kinh doanh 13.535 ha; năng suất bình quân 29,4 tạ/ha; sản lượng 38.978 tấn.

Theo thống kê, diện tích, năng suất và sản lượng cà phê đều giảm so với 2019 và không đạt kế hoạch. Nguyên nhân do một số diện tích cà phê vối tái canh chưa cho thu hoạch và chuyển sang cây trồng hiệu quả như rau, hoa…, đồng thời do giá cà phê xuống thấp nên việc đầu tư chăm sóc vườn cây của người dân hạn chế.

Theo kết quả tổng hợp từ các địa phương trong tỉnh, năm 2020 người dân hầu hết không trồng mới cà phê mà tập trung trồng tái canh, ghép cải tạo trên những diện tích cà phê cho năng suất thấp, bị sâu bệnh...

Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ Thực vật cho hay, hiện đơn vị đã đề xuất các giải pháp giúp nâng cao chất lượng, sản lượng cà phê trên địa bàn. Cụ thể về giải pháp trong sản xuất: Tập trung phối hợp với các địa phương thực hiện công nhận vùng sản xuất cà phê chất lượng cao gắn với xây dựng dữ liệu mã số vùng trồng cà phê tại các vùng sản xuất chủ lực của tỉnh Lâm Đồng nhằm đáp ứng yêu cầu với xu thế hội nhập quốc tế, đảm bảo các yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cơ sở sản xuất giống cà phê như: công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, sản xuất và công bố tiêu chuấn chất lượng giống cà phê của các cơ sở gieo ươm giống trên địa bàn tỉnh.

Về hướng xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, các địa phương cần xây dựng thêm các mô hình liên kết sản xuất cà phê chuyên nghiệp từ việc tổ chức sản xuất, cung cấp giống, vật tư có chất lượng tốt, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, sản xuất đạt các bộ tiêu chuẩn như UTZ, RA, 4C...;...

C.THÀNH