Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất cuối năm

(LĐ online) - Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa năm 2020 sẽ khép lại, thời điểm này, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh đang tăng cường sản xuất sau thời gian dài đối phó với những ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Công ty Trình Nhi đang mở rộng liên kết, hợp tác trồng trọt với các hộ nông dân, các hợp tác xã và các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp trong tỉnh trên diện tích khoảng 300 ha

Theo Sở Công thương Lâm Đồng, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) tháng 10 năm 2020 toàn tỉnh ước đạt 1.709,95 tỷ đồng, tăng 5,06% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 14.774,25 tỷ đồng, tăng 3,34% so với cùng kỳ năm trước và đạt 80,14% so với kế hoạch năm 2020.

Trong đó, ngành khai khoáng giảm 1,72% so cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,6% so cùng kỳ; sản xuất và phân phối điện khí đốt, nước nóng hơi nước và điều hòa không khí giảm 4,49% so cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,76% so với cùng kỳ.

Các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Lâm Đồng bao gồm: Bia đóng lon, sợi len lông cừu, bê tông trộn sẵn, alumin có xu hướng tăng; trong khi đó, các sản phẩm rau cấp đông, chè chế biến, rượu vang, phân bón NPK có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2020, sản xuất và chế biến nông, lâm sản là ngành hàng gặp khó do nguồn nguyên liệu nhập khẩu có nhiều biến động và nhu cầu thị trường ở một số thời điểm chững lại. Tuy nhiên, các DN sản xuất, chế biến lâm sản Lâm Đồng đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã sản phẩm và tăng tiêu thụ ở những dòng sản phẩm chuyên dùng có thế mạnh.

Ông Hà Văn Đạt – Đại diện Công ty Hà Gia Phát, khu công nghiệp Phú Hội, (huyện Đức Trọng) cho hay: Sau thời gian DN thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và vượt khó để xoay sở sản xuất, đến nay, DN đã có nguồn hàng trở lại. Từ chỗ chỉ hoạt động với công suất 20% trong thời điểm bùng phát dịch, nay DN đã hoạt động được hơn 50% công suất.

Theo ông Đạt, cuối năm là dịp mua sắm, nhu cầu của người dân trong nước về các sản phẩm từ gỗ ép tăng cao, các DN hoạt động trong lĩnh vực chế biến lâm sản cũng đẩy mạnh hoạt động sản xuất. Hiện, các DN trên địa bàn tỉnh đang tất bật với những đơn hàng cuối năm. Tuy nhiên, với thách thức đến từ vùng nguyên liệu, có khả năng DN không thể đáp ứng hết các đơn hàng. Để có nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, DN chỉ còn cách thu mua nguồn gỗ nhỏ lẻ trong dân hoặc đợi chờ nguồn hàng ổn định của các DN liên kết để tiếp tục duy trì hoạt động.

Tương tự, ông Lê Quang Thành Liêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Nông sản Trình Nhi, khu công nghiệp Phú Hội, Huyện Đức Trọng cho biết: Hiện, Công ty đang mở rộng liên kết, hợp tác trồng trọt với các hộ nông dân, các hợp tác xã và các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp trong tỉnh trên diện tích khoảng 300 ha.

Các sản phẩm chủ lực của công ty gồm: Rau củ quả tươi; rau củ quả sấy khô; các loại trái cây sấy, các loại bột rau củ, bột dinh dưỡng... với các thị trường xuất khẩu chính Indonesia, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan…

Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất dịp cuối năm, Công ty chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào khâu trồng trọt, chế biến, sản xuất, nâng cao năng suất và không ngừng cải tiến chất lượng, cũng như đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Các doanh nghiệp chế biến lâm sản đẩy mạnh hoạt động sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thị trường dịp cuối năm

Ông Đỗ Xuân Kiên, Phó Trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng cho biết: Đến nay, tại hai KCN Lộc Sơn và Phú Hội có 45 DN/dự án đang hoạt động; trong đó, có 19 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Số lượng công nhân trong các công ty xấp xỉ 4.500 người.

Theo ông Kiên, thời điểm quý IV hàng năm luôn được các DN xác định là thời điểm nước rút để hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đề ra cho cả năm. Trong bối cảnh sản xuất, kinh doanh năm 2020 gặp nhiều khó khăn thì việc tập trung thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm công nghiệp những tháng cuối năm càng được các đơn vị chú trọng nhằm đảm bảo về doanh số, sản lượng và tạo đà bứt tốc cho năm tới.

Trên đà phát triển thuận lợi, bước vào cao điểm sản xuất cuối năm, nhiều DN có lợi thế về mặt hàng và thị trường tiêu thụ tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy mạnh sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh, khai thác tối đa công suất nhà máy. Cùng với đó, thực hiện các giải pháp linh hoạt để giữ vững lượng khách hàng truyền thống và từng bước mở rộng thị trường mới nhằm tăng doanh thu, tìm kiếm những đơn hàng lớn, dài hạn cho giai đoạn tiếp theo.

Xuất khẩu tăng trưởng khá dịp cuối năm Ước kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh tháng 10/2020 đạt 47,5 triệu USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, DN trong nước ước đạt 30,9 triệu USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65% kim ngạch xuất khẩu. DN có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 207 triệu USD, giảm 6,5% so cùng kỳ năm trước, chiếm 38% kim ngạch xuất khẩu. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Lâm Đồng bao gồm: Mặt hàng alumin và hydroxit nhôm, cà phê nhân, chè chế biến, rau quả, hạt điều nhân, hoa các loại và hàng dệt may và nguyên liệu dệt may.



HOÀNG SA – HỒNG THẮM