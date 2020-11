Doanh nghiệp xuất khẩu dệt may gặp khó

(LĐ online) - Theo Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn của ngành dệt may trong tỉnh khi thị trường có nhiều biến động phức tạp, khó dự báo. Dưới tác động của dịch Covid-19, dệt may là một trong những ngành hàng chịu thiệt hại trực tiếp lớn nhất.

Hoạt động sản xuất, xuất khẩu của Công ty TNHH Sợi Đà Lạt đóng góp lớn vào sự tăng trưởng xuất khẩu ngành dệt may trong tỉnh

Dự báo, từ đây đến cuối năm 2020, thị trường trong nước sẽ chững lại, hoạt động xuất khẩu sẽ tiếp tục khó khăn khi làn sóng Covid-19 trên thế giới đang tiếp tục bùng phát.

Dệt may là một trong 7 ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Lâm Đồng, xếp thứ ba về kim ngạch xuất khẩu, sau Alumin - hydroxit nhôm và cà phê nhân. Trong tháng 10/2020, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may và nguyên liệu dệt may trong tỉnh ước đạt giá trị 4,9 triệu USD, tăng 97,7% so với cùng kỳ năm trước. Còn lũy kế 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may ước đạt giá trị 58 triệu USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Đức, Ấn Độ.

Theo nhận định của Sở Công thương, ngành dệt may trong tỉnh ghi nhận sự tăng trưởng của hoạt động xuất khẩu về giá trị là do có sự xuất hiện của mặt hàng sợi lông cừu của Công ty TNHH Sợi Đà Lạt. Sợi lông cừu là mặt hàng mới, được nhà máy đưa vào hoạt động sản xuất từ cuối năm 2019, đến nay doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất ổn định. Đây cũng là điểm sáng hiếm hoi, đóng góp lớn vào sự tăng trưởng xuất khẩu ngành dệt may trong tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Giám đốc Hành chính Nhân sự, Công ty TNHH Sợi Đà Lạt cho biết: Đối với Công ty TNHH Sợi Đà Lạt, mọi hoạt động sản xuất đang dần quay trở lại bình thường. Có được điều này là nhờ tập đoàn, các công ty mẹ đã chuyển đơn hàng từ các nhà máy ở các nước khác về Đà Lạt sản xuất. Còn tổng thể thì tập đoàn cũng bị hụt 30% đơn hàng so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo bà Lan Anh, đến hết tháng 10/2020, Công ty TNHH Sợi Đà Lạt đã sản xuất được hơn 800 tấn sợi lông cừu thành phẩm; trong khi đó, kế hoạch sản xuất của công ty trong năm 2020 là 2.000 tấn. Chính vì vậy, kế hoạch mở rộng sản xuất, tuyển dụng thêm công nhân của công ty phải tạm dừng. Thay vào đó, công ty cố gắng duy trì ổn định và đảm bảo mức thu nhập cho 200 công nhân đang làm việc tại công ty. Dự kiến, trong 2 tháng cuối năm, công ty sẽ cho chạy 100% công suất các dây chuyền sản xuất để kịp thời đáp ứng các đơn hàng cho đối tác.

Ngoài Công ty TNHH Sợi Đà Lạt, đa số các doanh nghiệp dệt may trong tỉnh trong năm 2020 đều đang gặp khó, chưa thể khôi phục lại hoạt động sản xuất như cùng thời điểm năm ngoái.

Ông Trần Quang Đăng – Giám đốc Công ty CP May Đà Lạt cho biết: Hiện nay, hàng dệt may của công ty chủ yếu xuất khẩu vào Hoa Kỳ và các nước châu Âu. Trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19, đơn hàng rất nhiều, thậm chí công ty làm không xuể và luôn nhận được đơn đặt hàng trước cả năm. Từ khi xảy ra đại dịch, nhiều đơn hàng đã tạm dừng hoặc bị hủy khiến sản xuất, xuất khẩu của công ty gặp nhiều khó khăn. Riêng các đơn hàng của công ty trong năm 2020 đã sụt giảm đến hơn 50%.

Điều này đã khiến công ty buộc phải cắt giảm mạnh lượng công nhân từ 500 người xuống còn 350 người, bên cạnh đó mức lương của người lao động cũng đã giảm 1/3. Dự báo, từ đây đến cuối năm, tình hình xuất khẩu của công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tại các nước EU và Mỹ, làn sóng thứ 2 dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại, các nước nhiều khả năng tiếp tục thực hiện phong tỏa cửa khẩu, bến cảng…

“Trước tình hình đó, doanh nghiệp đã tiến hành triển khai thúc đẩy chuyển đổi nhanh kết cấu mặt hàng truyền thống sang mặt hàng có khả năng thích ứng nhanh như chuyển từ mặt hàng veston cao cấp, sơ mi cao cấp... sang đồ bảo hộ lao động, đồ dệt kim, sơ mi truyền thống, đồng thời chuyển hướng sang thị trường trong nước để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh” - ông Đăng cho hay.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hường - Phó Phòng Kế hoạch - Tài chính và Hợp tác quốc tế, Sở Công thương Lâm Đồng đánh giá, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp ngành dệt may trong tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo bà Hường, làn sóng Covid-19 đang bùng phát diện rộng trong mùa đông, nhất là các nước phát triển. Hiện nay, nhiều nước châu Âu đã phong tỏa trở lại. Một số nước đã hủy hội chợ giáng sinh, trong khi mùa giáng sinh là dịp mua sắm lớn nhất của các nước phương tây.

Bên cạnh đó, thị trường trong nước sẽ bị ảnh hưởng do tình hình lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi sẽ làm cho một bộ phận không nhỏ người dân hao hụt ngân sách cá nhân, chi cho mua sắm sẽ giảm, nhất là mua sắm quần áo.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp dệt may cần có biện pháp mới nhằm thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh để phù hợp với tình hình mới, đồng thời khai thác và mở rộng thị trường nội địa, nhất là trong bối cảnh thị trường dệt may trong nước hàng Trung Quốc đang chiếm lĩnh nhiều, bên cạnh đó còn hàng Bangladesh và Campuchia. Cùng với đó là chủ động liên kết với khách hàng để hình thành chuỗi sản xuất, đáp ứng quy tắc xuất xứ theo cam kết của các FTA.

HOÀNG SA - HỒNG THẮM