Dưa lê Hàn ngọt đất cao nguyên

Là địa phương với đa phần người nông dân được đánh giá là đi đầu trong việc sẵn sàng tiếp cận những giống cây mới, Lâm Đồng đang thử nghiệm thành công với giống dưa lê Hàn Quốc, giống trái cây có vị ngọt, thơm, giòn. Với thành công của nhiều nông trại từ Đà Lạt, Lạc Dương cho tới Đức Trọng, nông dân Lâm Đồng đã cung cấp cho thị trường những trái dưa lê ngọt với giá trị cao.

Thu hoạch dưa lê Hàn Quốc

Dưa lê Hàn Quốc là giống mới được nhập nội vào thị trường Việt Nam. Với hình bầu dục nặng xấp xỉ 300-400gr/trái, vỏ màu vàng tươi, ruột ít, vị giòn, ngọt hơn hẳn giống dưa lê truyền thống, dưa lê Hàn Quốc đang được cung cấp trên thị trường với giá cao. Các nông trại Lâm Đồng đã nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của thị trường, trồng và cung cấp cho thị trường dưa lê Hàn Quốc “made in Lâm Đồng”.

Nông trại Kiến Huy, thôn Đạ Đum, xã Đạ Sar đang trong đợt thu bói dưa lê Hàn Quốc. Anh Lê Quốc Cường, cán bộ của nông trại cho biết, nông trại tự nhân giống bằng hạt. Anh cung cấp: “Chúng tôi gieo hạt dưa trên vỉ xốp, giữ đất ẩm vừa phải. Sau 2 tuần, cây nảy mầm, cao từ 10-15 cm là có thể trồng ra luống. Luống trồng dưa cao khoảng 10 cm, trồng 1 cây/hốc, cây cách cây 50 cm. Sau xuống giống 2,5 tháng là bắt đầu có trái cho thu hoạch”. Với Kiến Huy farm, nông trại sử dụng hình thức trồng trực tiếp trên đất nên cần đảm bảo đất thông thoáng, không để ngập nước. Dưa lê ưa ẩm nhưng cần thoáng, không bị úng, rò đất cách nhau 1,4 m/hàng. Để đảm bảo dưa thụ phấn tốt, Kiến Huy farm thả ong lấy mật, phấn hoa trong vườn để ong đóng vai trò thụ phấn cho dưa.

Khi còn non, trái dưa có màu xanh lá nhạt. Khi chín, trái ngả sang màu vàng và có các sọc trắng trên thân. Tới khi trái chín, hương thơm rất đặc trưng của dưa lê tỏa ra là lúc có thể thu hoạch. Dưa lê Hàn Quốc trồng tại Kiến Huy farm có trọng lượng trung bình 300-400 gr/trái, hiện là loại trái cây được thị trường thành phố Hồ Chí Minh ưa chuộng. Anh Cường nhấn mạnh, cũng như các giống dưa khác, dưa lê Hàn Quốc dễ bị ruồi vàng đục trái non khiến trái biến dạng, vẹo, không đạt tiêu chuẩn. Vì vậy, ngoài việc sử dụng bẫy ruồi bằng bảng dính, bẫy chai, trang trại còn sử dụng bao trái bằng túi giấy chuyên dụng màu trắng chuyên dành để bọc trái. Muốn cây sai trái, trái to đều cần tỉa lá, tỉa bớt trái nhỏ, chỉ để lại những trái to đều, mỗi cây để lại chừng 3-4 trái là vừa, cây đủ sức nuôi trái phát triển tốt.

Trái dưa lê Hàn Quốc còn non

Khác với Kiến Huy farm trồng dưa lưới trực tiếp trên đất, HTX Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Thịnh Phát đóng chân trên địa bàn xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng lại trồng dưa trên chậu. Sau khi nhân giống trong vỉ xốp, cây con được chuyển sang chậu, để sẵn giá thể và hệ thống tưới tự động. Trồng trong chậu giá thể, người trồng dễ dàng hơn trong việc chăm sóc dưa, từ chế độ tưới, chế độ bón phân cũng như bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết. Dưa lê trồng trên giá thể phát triển nhanh hơn trồng trên nền đất, chỉ khoảng 65-70 ngày đã cho trái, trọng lượng 300-400gr/trái. Đại diện HTX Thịnh Phát cho biết, hiện giá dưa lê đang ở mức tốt, từ 60-70 ngàn đồng/kg, là một nguồn thu không nhỏ với người nông dân. Năng suất dưa lê Hàn Quốc khá cao, cây cũng không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp, phù hợp với khả năng của hầu hết nông dân Đà Lạt và phụ cận. Một vụ dưa có thể thu hoạch trong 3-4 tháng, thu nhập khá ổn định so với nhiều loại cây trồng khác. Cây dưa lê cũng ít bệnh tật, chỉ chú trọng xử lý đất, xử lý giá thể tốt, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, nhất là bón một lượng phân hữu cơ vi sinh để cải tạo đất từ gốc.

Một số nông trại tại Đà Lạt và phụ cận Lạc Dương, Đức Trọng như nông trại Hoa Thắng Thịnh, An Huy, Thịnh Phát... đã triển khai trồng dưa lê Hàn Quốc và đều cho kết quả tốt, dưa năng suất ổn định, chất lượng cao, giòn, ngọt, giữ được màu sắc và độ ngon của trái. Điều khá đặc biệt là do có nguồn gốc Hàn Quốc, một nước ôn đới, khí hậu mát mẻ nên dưa lê Hàn thích hợp với môi trường Lâm Đồng, có thể gieo trồng quanh năm. Do sẵn hệ thống nhà kính, có kinh nghiệm canh tác các loại dưa như dưa leo, dưa lưới nên nông dân Lâm Đồng trồng dưa lê Hàn Quốc khá dễ dàng, năng suất tương đối cao, ổn định ở mức 3 tấn/vụ/sào, cao hơn các khu vực trồng dưa lê Hàn Quốc khác trong toàn quốc. Trên thị trường, dưa lê Hàn Quốc xuất xứ Lâm Đồng cũng được đánh giá cao về màu sắc, chất lượng trái, mang lại nguồn thu nhập tốt cho nông dân xứ núi.

DIỆP QUỲNH